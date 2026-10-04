Apuração para governador da Paraíba: veja o resultado em tempo real

Os eleitores da Paraíba vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 3,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo da Paraíba reúne seis candidatos.

Quem está ganhando na Paraíba?

A apuração na Paraíba será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador na Paraíba

Pedro Coutinho (DC) — 27

Cícero Lucena (MDB) — 15

Camilo Duarte (PCO) — 29

Efraim Filho (PL) — 22

Lucas Ribeiro (PP) — 11

Yuri Ezequiel (UP) — 80