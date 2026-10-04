Apuração de senador na Paraíba: veja quem está na frente

Os eleitores da Paraíba vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 3,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos na Paraíba será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando na Paraíba?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador na Paraíba

Adriano Trajano (PCO) — 290

André Gadelha (MDB) — 151

Dr. Marcelo Queiroga (PL) — 222

Dr. Marcelo Queiroga (PL) — 222 João Azevêdo (PSB) — 400

João Batista (UP) — 801

Major Fábio (NOVO) — 300

Nabor (Republicanos) — 100

Rinaldo Júnior (DC) — 272

Rosilene Santana (UP) — 800

Veneziano Vital do Rêgo (MDB) — 155