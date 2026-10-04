Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração de presidente no Distrito Federal: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Unidade da Federação tem mais de 2,2 milhões de eleitores

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h20.

Priorizar nos meus resultados Google

Os eleitores do Distrito Federal vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. A unidade da federação tem mais de 2,25 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Distrito Federal será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando para presidente no Distrito Federal?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Distrito Federal conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

yt thumbnail

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

  • Clariana Barão (DC) — 27
  • Edmilson Costa (PCB) — 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Hertz Dias (PSTU) — 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
  • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro e ocorrerá apenas nas disputas para presidente da República e governador em que nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

A partir de que horas saem os resultados das eleições? ＋

Os resultados podem começar a ser divulgados pela Justiça Eleitoral a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME terá acompanhamento da apuração, cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Posso levar uma colinha para votar? ＋

Sim. O eleitor pode levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. A ordem dos votos é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente.

Posso entrar com o celular na cabine de votação? ＋

Não. O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. A restrição também alcança câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto.

Preciso levar o título de eleitor para votar? ＋

Não. O título impresso não é obrigatório. O eleitor precisa apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O e-Título também serve como identificação quando exibe a fotografia do eleitor.

O que fazer se eu estiver fora da minha cidade no dia da eleição? ＋

O eleitor que estiver fora do município onde deveria votar pode justificar a ausência pelo e-Título no dia da votação, das 8h às 17h, ou procurar uma mesa receptora de justificativa.

Quem trabalha no domingo pode sair para votar? ＋

Sim. Empresas que funcionam no domingo de eleição devem liberar os funcionários pelo tempo necessário para votar, sem desconto no salário ou exigência de compensação das horas.

Por que tenho que votar em dois senadores em 2026? ＋

Porque as eleições de 2026 renovam dois terços do Senado. Serão preenchidas 54 das 81 cadeiras da Casa, com a eleição de dois senadores por estado e pelo Distrito Federal.

Quem estiver na fila às 17h ainda poderá votar? ＋

Sim. Quem estiver na fila no momento do encerramento da votação terá direito de votar. Os mesários distribuem senhas e o atendimento continua após as 17h até que esses eleitores sejam atendidos.

Quando e que horas será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026distrito-federal

Mais de Brasil

Apuração de senador no Ceará: veja quem está na frente

Apuração para governador no Ceará: veja quem está ganhando

Apuração de presidente no Ceará: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Apuração de senador na Bahia: veja quem está na frente

Mais na Exame

Brasil

Apuração de senador no Ceará: veja quem está na frente