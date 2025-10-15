Aprovação de Nunes chega a 63% e atinge maior patamar, diz Paraná Pesquisas

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é aprovada por 63% dos paulistanos e reprovada por 33,4%, segundo levantamento do instituo Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 15.

Na comparação com o levantamento anterior, a aprovação teve variação positiva de 1,2 ponto percentual, enquanto a reprovação recuou 0,9 ponto.

Na terceira pesquisa do instituto, o prefeito chegou ao maior percentual de aprovação do segundo mandato.

Aprova: 63% (62,2% em agosto)

Desaprova: 33,4% (34,3% em agosto)

Não sabe/não opinou: 3,6% (3,5% em agosto)

Nos recortes demográficos, Nunes tem maior percentual de avaliação positiva entre os homens, pessoas com mais de 35 anos e até o ensino médio completo. A reprovação chega a 39% apenas entre pessoas com o ensino superior completo e entre 25 e 34 anos. Em todos os grupos, a aprovação supera a desaprovação.

Avaliação da administração de Nunes

Ótima: 11,9% (11,1% em agosto)

Boa: 36,2% (35,8% em agosto)

Regular: 25,9% (27% em agosto)

Ruim: 11,7% (10,9% em agosto

Péssima: 12,3% (13,6% em agosto)

Não sabe/não opinou: 2% (1,7% em agosto)

Tarcísio é mais aprovado que Lula na cidade, mas petista tem melhora na avaliação

A pesquisa ainda mediu a popularidade do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista.

Tarcísio tem aprovação alta na capital, com 61,9%, enquanto a desaprovação é de 34,1%. O governador registrou oscilação negativa de 0,5 ponto percentual na avaliação positiva e alta de 1,8 ponto.

O levantamento mostra que o petista é desaprovado por 48% e aprovado por 48,8%. Essa é a primeira vez que a avaliação positiva e negativa registram empate técnico. A popularidade de Lula na capital mostra melhora desde março.

Na comparação com a pesquisa de março, a aprovação subiu de 41,9% para 48,8% e a reprovação recuou de 55,1% para 48%.