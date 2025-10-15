Aprovação de Nunes chega a 63% e atinge maior patamar, diz Paraná Pesquisas

Nunes: prefeito chega ao maior percentual de avaliação positiva (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11h40.
A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é aprovada por 63% dos paulistanos e reprovada por 33,4%, segundo levantamento do instituo Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 15.
Na comparação com o levantamento anterior, a aprovação teve variação positiva de 1,2 ponto percentual, enquanto a reprovação recuou 0,9 ponto.
Na terceira pesquisa do instituto, o prefeito chegou ao maior percentual de aprovação do segundo mandato.
Nos recortes demográficos, Nunes tem maior percentual de avaliação positiva entre os homens, pessoas com mais de 35 anos e até o ensino médio completo. A reprovação chega a 39% apenas entre pessoas com o ensino superior completo e entre 25 e 34 anos. Em todos os grupos, a aprovação supera a desaprovação.
A pesquisa ainda mediu a popularidade do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista.
Tarcísio tem aprovação alta na capital, com 61,9%, enquanto a desaprovação é de 34,1%. O governador registrou oscilação negativa de 0,5 ponto percentual na avaliação positiva e alta de 1,8 ponto.
O levantamento mostra que o petista é desaprovado por 48% e aprovado por 48,8%. Essa é a primeira vez que a avaliação positiva e negativa registram empate técnico. A popularidade de Lula na capital mostra melhora desde março.
Na comparação com a pesquisa de março, a aprovação subiu de 41,9% para 48,8% e a reprovação recuou de 55,1% para 48%.