Nunes defende candidatura de Bolsonaro em 2026: 'Ele deveria disputar eleição e a população definir'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu nesta segunda-feira, 14, a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) ao governo federal em 2026. O ex-presidente está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para o emedebista, “ele deveria disputar a eleição e a população definir” e disse que não é “o melhor caminho tirar alguém do cenário eleitoral”, contestando a decisão da Corte eleitoral.

A fala foi feita durante entrevista à GloboNews, depois de ser questionado sobre as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foram justificadas pela situação judicial de Bolsonaro.

"Eu acho que a melhor decisão… É uma opinião pessoal minha e não é porque ele me apoiou e porque o partido dele, o PL, me apoia, é pelo que eu sinto como um democrata, é de que ele deveria disputar a eleição e a população definir. Me parece que tirar alguém do cenário eleitoral onde a população vai ter o seu exercício pleno da democracia que é a escolha não é o melhor caminho", falou.

O prefeito ainda definiu como "correta" a reação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em relação ao tema. Inicialmente, o governador acionou a Bolsonaro e usou suas redes sociais para criticar o presidente Lula (PT) e atribuir ao petista a responsabilidade pelas sanções americanas.

No dia seguinte, ele amenizou o tom e defendeu que o Brasil “negocie” com os Estados Unidos e “deixe de lado as questões políticas”. Depois, o governador foi até Brasília, onde se reuniu com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília, a fim de conversar sobre as tarifas.

O estado de São Paulo será o mais afetado caso a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros seja mesmo implementada em agosto, conforme anunciado por Trump.

Para Nunes, Tarcísio agiu “corretamente” e defendeu “os interesses do estado”.

"O governador é um grande parceiro, é um amigo pessoal. O governador, o prefeito, o presidente, nós temos obrigação de defender os interesses das pessoas que nós representamos. São Paulo representa um terço do que o Brasil vende para os EUA. Aqui em São Paulo, de tudo o que é exportado, 19% é para os EUA. É óbvio que o governador Tarcísio tem de defender os interesses de São Paulo, como eu tenho de defender os interesses da cidade de São Paulo, não há quem possa pensar o contrário. Acho que o Tarcísio fez isso corretamente", falou o emedebista.

Nunes ainda disse que pretende terminar o mandato, em meio a rumores crescentes de que ele poderia sair da prefeitura para disputar o governo do estado caso Tarcísio decida disputar o Planalto. Mas disse que não negaria um pedido do governador nesse sentido.

"Meu desejo é cumprir os quatro anos. Eu acho que ele não vai fazer isso, mas o que o Tarcísio me pedir eu não tenho como negar, eu tenho uma relação com o governador Tarcísio de Freitas de muita sintonia, ele tem sido um grande parceiro, eu tenho conseguido fazer muita coisa por conta dele. A cracolândia não teria acontecido isso se não fosse o Tarcísio comigo e eu com o Tarcísio".