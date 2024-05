Aprovação de Lula cai e atinge menor nível desde o início do mandato, aponta Genial/Quaest

A popularidade do governo Lula segue caindo. Pelo menos é isso que aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira.

Pel primeira vez, há empate técnico entre a aprovação (50%) e a desaprovação (47%) ao trabalho do presidente Lula em seu terceiro mandato. Embora a variação entre fevereiro e maio esteja dentro da margem de erro (de 2,2 pontos), este é o menor saldo de aprovação já registrado.

No Nordeste, a aprovação continua estável e próxima dos 70%. No Sudeste, a aprovação continua oscilando negativamente e chegou a 42%. No Sul, com variação na margem de erro, a aprovação parou de cair, porém ainda é cedo para avaliar os impactos das ações do governo para ajudar o Rio Grande do Sul a sair da tragédia climática que castiga o estado desde a semana passada.

Aprovação entre os mais pobres e católicos

Já a aprovação também parou de cair entre os evangélicos, público que o governo Lula quer ganhar terreno. A desaprovação, no entanto, continua alta: próxima dos 60%. Entre católicos, por outro lado, a aprovação beira os 60%.

1/ Pesquisa Genial/Quaest mostra, pela primeira vez, empate técnico entre a aprovação (50%) e a desaprovação (47%) ao trabalho do presidente Lula. Embora a variação entre fev/24 e mai/24 esteja dentro da margem de erro, este é o menor saldo de aprovação já registrado. pic.twitter.com/O6vWKdEss3 — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) May 8, 2024



Na divisão por renda, o mesmo quadro da eleição de 2022: a aprovação entre os mais pobres é alta (62%), a aprovação entre quem tem renda alta ainda é baixa (40%), e na renda média a aprovação se assemelha à desaprovação (49% x 49%).

Embora a aprovação tenha parado de cair, o humor do eleitorado parece continuar negativo. Cresceu de 43% para 49% os brasileiros que acreditam que o Brasil está indo na direção errada. Já aqueles que acreditam que o país esteja indo na direção certa caíram de 45% para 41%.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.045 brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados do país entre os dias 2 e 6 de maio. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%.

Para conferir a pesquisa completa, acesse aqui.