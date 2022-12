Após ordem do STF, Zambelli entrega pistola à Polícia Federal

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) cumpriu determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e entregou nesta quarta-feira sua pistola à Polícia Federal de São Paulo.

Ela não foi pessoalmente entregar o artefato. A entrega foi feita por meio de um intermediário.

A ordem havia sido proferida pelo ministro do STF Gilmar Mendes após um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou possibilidade de crime na conduta de Zambelli por ter apontado uma arma para pessoas em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição.

"O tensionamento político atual, a iminente transição pacífica de poder e o porte indevido da arma de fogo para suposto exercício do direito de defesa da honra revelam que a suspensão cautelar do porte e a apreensão da arma de fogo são medidas suficientes para coibir a reiteração do delito investigado e resguardar a ordem pública", escreveu a PGR na ocasião.

