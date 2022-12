Após encontro com Guedes, Haddad fala em manutenção de programas

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniram-se a portas fechadas por 30 minutos nesta terça-feira, 13, informou a assessoria do petista. Após a conversa entre o atual e o futuro ministro, Haddad e Guedes começaram uma reunião com secretários especiais e chefes de assessorias especiais do Ministério da Economia.

Nesta primeira reunião, Haddad quer saber quais são os projetos de cada secretaria.

Segundo ele, os programas aderentes ao programa de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terão continuidade.

Acompanham Haddad nesta reunião o economista Gabriel Galípolo e Laio Correia Moraes.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Haddad deve anunciar dois ou três nomes que integrarão a equipe do Ministério da Fazenda na coletiva marcada para às 18h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

