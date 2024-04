Alexandre de Moraes é aprovado por banca como professor titular da USP

O magistrado, que já compõe o corpo docente da instituição como professor associado de direito constitucional, foi avaliado presencialmente na última quinta pelos colegas de profissão Flavio Yarshell, Celso Lafer, Marta Teresa Arretche, Carlos José Vidal Prado e Ana Paula de Barcellos.

Cada um deles analisou a candidatura de Moraes ao cargo atribuindo nota a três componentes. O primeiro, "erudição", trata do conhecimento do professor. O segundo, "memorial", é uma espécie de narração do currículo e experiência acadêmica do candidato. A "defesa de tese", por fim, considera o texto tradicionalmente produzido para a conquista do grau acadêmico.

Novo professor de direito da USP

Em memorial, o ministro do STF obteve cinco notas 10. Em erudição foram quatro 10 e um 9,5. Na defesa da tese, ele conquistou um único 10 e quatro 9,5. Os números da composição final (dez notas 10 e cinco notas 9,5) foram suficientes para uma aprovação com folga.

O resultado segue agora para a congregação, um órgão colegiado da faculdade, que tratará apenas de oficializá-lo dentro da burocracia universitária. A faculdade informa que não há prazo específico para a homologação.