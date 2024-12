Alckmin cancela agenda oficial em SP e retorna a Brasília após cirurgia de Lula

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, está retornando para Brasília na manhã desta terça-feira, 10, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passar por uma cirurgia de emergência nesta madrugada para drenar um hematoma intracraniano.

Antes de Lula ser internado no Hospital Sírio-Libânes em SP, Alckmin tinha na agenda de hoje compromissos na cidade de São Carlos, no interior paulista, e só retornaria à capital federal às 11h20 de hoje.

Com a mudança no estado de saúde do presidente, o vice cancelou os compromissos previamente agendados e segue para Brasília para se encontrar com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que anteriormente iria se encontrar com o chefe do Executivo brasileiro.

Cirurgia de emergência

O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de última hora na madrugada desta terça-feira, 10, no Hospital Sírio-Libânes, após sentir dores de cabeça e realizar um exame de imagem em Brasília que mostrou uma hemorragia intracraniana devido ao acidente doméstico do último 19 de outubro.

Naquele dia, o mandatário caiu dentro do banheiro do Palácio da Alvorada enquanto cortava as unhas dos pés e feriu a cabeça. Na época, ele levou cinco pontos no local e ficou internado para observação.