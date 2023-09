Acompanhe ao vivo o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU; veja horário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa nesta terça-feira, 19, na abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU, em Nova York.

Como é tradição desde 1949, o Brasil abre os pronunciamentos da Assembleia. De acordo com reportagem da EXAME, o presidente deve focar seu discurso em temas mais propositivos, como o combate às mudanças climáticas, Amazônia, transição energética e desigualdade social.



Segundo o Planalto, Lula também deve abordar em seu discurso a necessidade de uma reforma no sistema de governança global. O presidente defende que modelo atual do Conselho de Segurança da ONU, criado depois da Segunda Guerra Mundial, não representa mais a geopolítica do século XXI.

Esta será a oitava vez que o petista abrirá uma Assembleia Geral da ONU. Ao longo de seus dois mandatos anteriores, ele participou do evento todos os anos entre 2003 e 2009. Em 2010, foi representado pelo então ministro das Relações Exteriores e atual assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

Que horas é o discurso de Lula na ONU

O discurso de abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas está marcado para às 10h (horário de Brasília).

Discurso de Lula na ONU ao vivo