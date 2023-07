Ucrânia fecha acordo com Croácia para contornar fim de pacto de grãos

A Ucrânia fechou nesta segunda-feira, 31, um acordo que permite ao país utilizar portos da Croácia no rio Danúbio e no mar Adriático para exportar grãos.

O anúncio, feito pelo ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, dá a perspectiva de que a nação retome parte da escala de suas vendas para o exterior depois da saída da Rússia do pacto de grãos no mar Negro, informou a Reuters.

Como ambos os países não são vizinhos, será preciso estabelecer alguma rota para que os alimentos deixem a Ucrânia em guerra e cheguem até o território croata. Kuleba não mencionou a questão, afirmando em vez disso que "todo o apoio para desbloquear a exportação, qualquer porta que se abra, ajuda a garantir a segurança alimentar mundial".

Segundo a Comissão Europeia, Kiev é responsável por 10% de todas as exportações mundiais de trigo, 15% das de milho, e 13% da de cevada, além de mais de 50% de todo o óleo de girassol.

Firmada em julho passado em parceria com a ONU e a Turquia, a Iniciativa de Grãos do Mar Negro assegurava o trânsito das exportações ucranianas ao impedir que seus navios se tornassem alvos russos. Moscou deixou, porém, o trato no último dia 17, sob a justificativa de que a contrapartida ao arranjo não estava sendo respeitada. O fim do pacto pode elevar os preços globais dos grãos.