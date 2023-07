Brasil participará de reunião sobre guerra na Ucrânia na Arábia Saudita

O Brasil foi convidado a participar de uma reunião, na Arábia Saudita, para discutir a guerra entre Ucrânia e Rússia. Representantes de cerca de 30 países estarão presentes, incluindo Índia, Indonésia, Egito, Chile e Zâmbia, nos dias 5 e 6 de agosto.

Itamaraty confirmou que o Brasil aceitou o convite, mas não soube informar quem estará no país árabe pelo governo brasileiro. Segundo um interlocutor, a expectativa é que o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, será o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Amorim sempre esteve à frente de encontros importates envolvendo a guerra na Ucrânia. Ele já se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev.

Em junho, Celso Amorim foi enviado por Lula para representar o Brasil em uma reunião em Copenhague, na Dinamarca. Também participaram autoridades dos Estados Unidos, da Índia, da China, da África do Sul e da Turquia.

O presidente Lula propõe a criação de um grupo de países que ajudem na negociação de um acordo entre Rússia e Ucrânia. Mas o líder ucraniano Zelensky argumenta que foram os russos que invadiram seu país e, portanto, devem atender a uma proposta de paz feita por Kiev.