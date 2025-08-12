EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Setor de suco de laranja pode enfrentar prejuízo de R$ 1,54 bilhão com tarifaço de Trump

Com queda nos preços internacionais, perdas totais do setor podem ultrapassar R$ 2,9 bilhões

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18h01.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 18h20.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O setor exportador de suco de laranja do Brasil pode registrar perdas imediatas de R$ 1,54 bilhão, mesmo que tenha sido parcialmente excluído da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Esse prejuízo se deve à inviabilidade econômica das exportações de subprodutos, que são afetados pela taxa de 50% e geraram US$ 177,8 milhões (aproximadamente R$ 973,6 milhões) na safra anterior.

Além disso, há o impacto estimado da tarifa de 10% sobre o suco de laranja, que resultaria em uma perda de US$ 103,6 milhões (cerca de R$ 566,7 milhões). Os valores consideram o volume registrado pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic) na safra 2024/25.

Os subprodutos da indústria citrícola têm grande aplicação tanto no setor de bebidas quanto na indústria de cosméticos. Nos Estados Unidos, aproximadamente 58% do suco consumido é reconstituído, ou seja, um produto concentrado com 66% de partes sólidas, semelhante ao leite condensado. Após a importação, ele é diluído com água até atingir a concentração de 12% de partes sólidas.

De acordo com Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR, “muitos produtos necessitam de ingredientes como células cítricas — os gominhos da laranja — e óleos essenciais, que são taxados em 50%, tornando a operação inviável”.

Ele alerta ainda que esse aumento de custos pode afetar a experiência do consumidor e prejudicar as empresas dos Estados Unidos, impactando negativamente toda a cadeia produtiva brasileira.

Além de sua função na indústria de bebidas, os óleos essenciais são cruciais para o setor de cosméticos, pois são responsáveis pelas notas cítricas nos perfumes. O mercado americano representa uma parcela significativa das exportações brasileiras desses produtos, com 36% das exportações de óleo essencial prensado, 39% do óleo comum e quase 60% do d-limoneno, utilizado em fragrâncias e solventes naturais. Netto ressalta que os impactos podem ser grandes para esses mercados.

Além dos efeitos das tarifas, o setor enfrenta uma forte queda nos preços internacionais por causa de um aumento de 36% na oferta de frutas, segundo os dados do Fundecitrus. A Secex aponta que o preço médio da tonelada exportada para os Estados Unidos na safra passada foi de US$ 4.243, mas, em 7 de agosto, caiu para US$ 3.387, uma redução de 20,17%. Considerando o volume exportado, a perda de receita estimada com essa queda de preço é de US$ 261,8 milhões, ou R$ 1,43 bilhão.

Combinando as perdas provenientes das tarifas e a desvalorização das cotações, o impacto financeiro total para o setor pode ultrapassar R$ 2,9 bilhões. “Embora o setor esteja aliviado por estar parcialmente isento da tarifa, os efeitos são significativos, especialmente em um ano de mercado desafiador”, conclui Netto.

Acompanhe tudo sobre:Setor de suco de laranjaEstados Unidos (EUA)ExportaçõesDonald TrumpTarifas

Mais de EXAME Agro

Na esteira do E30, São Martinho anuncia investimentos de R$ 1,1 bilhão para expandir etanol de milho

Quadruplicar venda de soja dos EUA para China é praticamente inviável, dizem analistas

ITR 2025: declaração do imposto começa nesta segunda-feira; veja quem deve declarar

Trump quer que China quadruplique compra de soja dos EUA; impacto ao Brasil pode superar tarifaço

Mais na Exame

Carreira

Como um profissional de TI de 48 anos voltou a faturar US$ 900 mil após perder 4 empregos

Negócios

Aos 39 anos, ela ganha US$ 18 mil por mês em renda passiva: 'Aqui vai o meu melhor conselho'

Marketing

Como as indústrias de bebida e alimentos estão se conectando com a geração Z

Economia

Plano de socorro a afetados por tarifaço de Trump será apresentado nesta quarta, diz Haddad