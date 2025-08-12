Lula confirma linha de crédito de R$ 30 bi para exportadores afetados pelas tarifas de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta terça-feira, 12, que vai sancionar uma Medida Provisória (MP) que criará uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para apoiar os exportadores prejudicados pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos.

De acordo com Lula, a medida será divulgada oficialmente pelo governo federal nesta quarta-feira, 13. A MP faz parte de um conjunto de ações do governo brasileiro para auxiliar as empresas que enfrentam os impactos das tarifas aplicadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

"Amanhã eu vou assinar uma MP que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump", disse o presidente Lula, em entrevista à rádio BandNews. "R$ 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais, você não sabe quanto é. Teremos uma política de crédito que estamos elaborando para ajudar princialmente as pequenas empresas, como o pessoal que exporta tilápia, frutas, mel e outros produtos. Já as grandes contam com mais poder de resistência", completou.

De acordo com o presidente, o montante será destinado a empresas que viram sua competitividade no mercado internacional afetada pelo aumento das tarifas de importação.

"Será de grande relevância para que possamos demonstrar que ninguém ficará sem apoio devido à taxação imposta pelo presidente Trump. Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas e buscar novos mercados para elas. Estamos enviando a lista dos produtos que exportávamos para os Estados Unidos para outros países".

Lula também enfatizou que vai acionar os presidentes de países que conhece para tentar abrir novos mercados para os produtos brasileiros e vai considerar as vantagens comerciais para o Brasil. "Também [quero] incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Não dá para deixar barato a taxa do Trump. Tem lei nos Estados Unidos que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá. É isso que nós queremos que aconteça e eu acho que vai dar certo".

*Mais informações em instantes