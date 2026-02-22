Rancho Zorro: a fazenda de 4 mil hectares de Epstein com boi e casa de 2.480m²

Durante mais de duas décadas, Jeffrey Epstein manteve no deserto do Novo México uma propriedade isolada que se tornaria um dos locais mais emblemáticos de sua trajetória: o Rancho Zorro.

Com quase 4.000 hectares, a fazenda reunia criação de gado Angus, áreas de pastagem arrendadas ao estado e uma estrutura de alto padrão que incluía uma mansão de 2.480 metros quadrados, além de pista de pouso e hangar privados.

Epstein comprou o rancho em 1993 da família de Bruce King, ex-governador do Novo México, por meio de uma entidade chamada Zorro Trust — posteriormente rebatizada como Cypress Inc. A aquisição incluiu cerca de 485 hectares de terras estaduais arrendadas para uso agropecuário.

Imagens divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram a casa principal, estábulos, um antigo vagão de trem e amplas áreas de campo.

A mansão funcionava como residência central da propriedade, cercada por paisagem árida e vegetação típica do deserto, como os cactos cholla.

O rancho contava ainda com pista de pouso própria, o que permitia a chegada de aeronaves particulares sem a necessidade de deslocamentos por aeroportos comerciais.

Segundo registros, Epstein costumava passar semanas no local durante o verão, acompanhado de assistentes, seguranças e convidados.

Relatos de abusos

Diversas mulheres afirmaram, em processos judiciais e depoimentos, que sofreram abusos no Rancho Zorro quando eram adolescentes ou jovens adultas.

Virginia Giuffre, uma das denunciantes mais conhecidas, declarou em documentos judiciais que também foi abusada na propriedade e que teria sido traficada para homens influentes no local. Um dos citados, o ex-governador Bill Richardson, negou as acusações antes de sua morte.

Apesar da gravidade das denúncias, não há registro público de que autoridades federais tenham realizado buscas no Rancho Zorro no momento da prisão de Epstein, em julho de 2019, quando ele foi acusado de tráfico sexual em Nova York.

E-mails divulgados pelo Departamento de Justiça indicam que promotores federais solicitaram às autoridades do Novo México a suspensão de investigações estaduais paralelas.

Em dezembro de 2019, um promotor registrou que a propriedade no Novo México ainda não havia sido revistada.

O gabinete do xerife do condado de Santa Fé, responsável pela jurisdição local, não possui registros de ocorrências relacionadas a abuso sexual na propriedade antes de 2019.

Hoje, o Rancho Zorro permanece como um dos capítulos mais nebulosos da trajetória de Jeffrey Epstein: uma fazenda isolada no deserto, com estrutura de luxo e histórico de denúncias graves, mas sem um mapeamento público definitivo das atividades que teriam ocorrido no local.

O caso Epstein é a investigação de um vasto esquema de tráfico humano e turismo sexual, muitas vezes envolvendo mulheres menores de idade e crianças, conduzido pelo financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais em 2008.

Epstein forneceria esse tipo de serviço para a elite mundial, que frequentemente visitava sua ilha privada, onde era anfitrião de diversas festas. Jeffrey Epstein faleceu em sua cela numa prisão de Nova York em 2019.

Com milhões de novos documentos sendo revelados ao longo dos últimos meses, como e-mails antigos, fotografias e depoimentos de vítimas, no que ficou conhecido como "arquivos Epstein", a relação de muitas figuras proeminentes com Epstein, de políticos a milionários e artistas, veio à tona.