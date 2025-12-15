EXAME Agro

Pedidos de recuperação judicial no agro crescem 147% no 3º tri de 2025

Período registra maior número de solicitações desde 2021, aponta Serasa

Soja: Mato Grosso liderou pedidos de RJ no 3º tri deste ano (Freepik/Freepik)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 05h01.

Os pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro cresceram 147% no terceiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 628 solicitações. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 15, pela Serasa Experian.

Segundo a empresa, o trimestre registrou o maior número de pedidos desde 2021 e reflete a piora no ambiente de crédito do setor — incluindo produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, além de empresas ligadas à cadeia do agronegócio.

Para Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, o avanço das recuperações judiciais reforça o cenário econômico desafiador enfrentado pelo setor.

“Em especial para aqueles que já vêm há anos rolando dívidas sem realizar os ajustes necessários para reduzir custos, rever patrimônio e encerrar expansões mal planejadas”, afirma.

O Mato Grosso liderou os pedidos de recuperação judicial no terceiro trimestre, com 112 solicitações. O estado é o maior produtor de soja do país e um dos principais polos agrícolas do Brasil.

Na sequência aparecem Goiás (99 solicitações), Paraná (77), Mato Grosso do Sul (64) e Minas Gerais (59).

RJ no agro

O levantamento da Serasa mostra que entre os produtores registrados como pessoa física, os pedidos de recuperação judicial praticamente dobraram: passaram de 106 no terceiro trimestre de 2024 para 255 no mesmo período deste ano.

Entre os produtores pessoa jurídica foram 242 solicitações, com maior concentração em empresas ligadas ao cultivo de soja (156) e à pecuária bovina (45).

No segmento empresarial do agronegócio — que inclui indústrias de processamento, agroindústrias e atacadistas — foram registradas 131 solicitações, número superior aos 56 pedidos do ano anterior.

