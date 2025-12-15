Em 35 anos, iRobot vai de pioneira da robótica doméstica à recuperação judicial

A iRobot, fabricante do robô aspirador Roomba, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos neste domingo, 14, encerrando um ciclo de 35 anos marcado pela inovação, popularidade global e, mais recentemente, perda de mercado. A empresa passará a ser controlada pela chinesa Shenzhen PICEA Robotics, sua principal fornecedora e credora.

Fundada em 1990 por pesquisadores do MIT, a iRobot foi pioneira na criação de robôs domésticos com navegação autônoma. Com o lançamento do Roomba em 2002, rapidamente se tornou um fenômeno cultural e comercial. A empresa, que vendeu mais de 50 milhões de robôs aspiradores, chegou a abrir capital em 2005 e, em 2015, lançar um fundo próprio para investir em outras startups de robótica.

No entanto, a derrocada começou com a tentativa frustrada de venda para a Amazon, em 2022, por US$ 1,7 bilhão. Após reguladores europeus sinalizarem que poderiam bloquear a operação por preocupações concorrenciais, o acordo foi cancelado em janeiro de 2024. A Amazon pagou uma multa de US$ 94 milhões. Em seguida, o CEO Colin Angle renunciou, as ações despencaram e a empresa demitiu 31% do quadro de funcionários.

Além disso, a iRobot já enfrentava queda nas receitas desde 2021, causada por gargalos na cadeia de suprimentos e pela concorrência de modelos mais baratos vindos da China. Um empréstimo emergencial de US$ 200 milhões do grupo Carlyle, concedido em 2023, apenas adiou o inevitável.

No primeiro trimestre de 2025, quatro fabricantes chinesas de robôs aspiradores – Roborock, Ecovacs, Dreame e Xiaomi – elevaram sua participação no mercado global de 47,2% para 54,1%, enquanto a iRobot, até então líder, caiu para a quinta posição, com 9,3%.

Futuro da iRobot

A empresa afirma que continuará operando normalmente durante a reestruturação, mantendo o suporte a produtos, fornecedores e clientes. No entanto, como ocorre em processos do tipo, o futuro da marca e da operação ainda é incerto.

Caso os serviços em nuvem sejam desativados, os aparelhos devem continuar funcionando com comandos físicos, mas perderão funções avançadas como integração com assistentes de voz e mapeamento por aplicativo – exatamente os diferenciais que ajudaram a construir a reputação da Roomba como símbolo de automação doméstica.