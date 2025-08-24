O mecânico 'louco' e irlandês que ajudou a fundar e — construir — um mercado de R$ 845 bilhões

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta semana que as exportações de máquinas agrícolas para os Estados Unidos podem sofrer um alívio parcial em meio à tarifa de 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Os EUA respondem por cerca de 10% das esportações de máquinas agrícolas do Brasil,

O mercado de máquinas agrícolas é estimado em US$ 156 bilhões (cerca de R$ 845 bilhões), segundo projeções do Global Insights Markets (GIM), e deve crescer 5,5% nos próximos oito anos. Nesse cenário, um dos principais impulsionadores do setor foi Harry Ferguson, fundador do que se tornaria a Massey Ferguson, empresa de máquinas e equipamentos agrícolas.

Ferguson nasceu em 1884 na Irlanda, em Dromore, no Condado de Down. Embora a família fosse abastada, ele abandonou a escola aos 14 anos, como relata uma reportagem do jornal The Irish Times.

Apesar de trabalhar na fazenda da família, a relação com seu pai, descrito como 'severo', fez com que ele deixasse o ambiente. Logo depois, foi para Belfast trabalhar na oficina de seu irmão Joe.

Durante esse período, Ferguson frequentou aulas noturnas e passou a pilotar motos para promover o negócio do irmão, o que lhe rendeu o apelido de "mecânico louco", em função de suas inovações 'pouco convencionais' para a época.

Os irmãos se destacaram pela precisão e qualidade, utilizando equipamentos de última geração.

Foi enquanto trabalhava como mecânico que Ferguson se interessou pela aviação. O mecânico passou a visitar feiras aéreas no Reino Unido e na Europa em seu tempo livre, como documentado pelo Ulster Transport Museum, um museu sobre transporte na Irlanda.

Cativado pela emergente tecnologia de voo humano e influenciado por importantes nomes do setor, em particular os irmãos Wright, os especialistas em aviação americanos que realizaram seu primeiro voo em 1903, Ferguson convenceu o irmão a tentar construir um avião em sua oficina em Belfast.

Ele começou a trabalhar usando sua própria pesquisa e anotações de shows aéreos dos quais participou. Em dezembro de 1909, Harry construiu sua primeira aeronave, o monoplano Ferguson.

Após algumas tentativas frustradas, Ferguson voou 150 metros com o monoplano em 31 de dezembro, tornando-se o primeiro irlandês a construir e voar seu próprio avião, como mostra o Ulster Transport Museum.

O processo teve suas dificuldades e, em 1911, os irmãos se desentenderam, o que levou Harry a empreender sozinho.

Nesse contexto, Harry fundou sua própria empresa, a May Street Motor Company, mais tarde chamada Harry Ferguson Ltd., vendendo carros Star, Maxwell e Vauxhall, além de tratores Overtime.

O nascimento da Massey Ferguson

A May Street Motors, que mais tarde se tornaria Harry Ferguson Ltd., trouxe Ferguson de volta às suas raízes agrícolas, projetando máquinas para substituir a mão de obra perdida pelos agricultores durante a Primeira Guerra Mundial.

Após um desentendimento com o irmão, Harry e Joe retomaram os trabalhos, mas foram prejudicados por dificuldades de produção causadas pela guerra.

Como vendedor de motores, Ferguson apresentou os primeiros tratores americanos para grandes multidões, mas logo percebeu as deficiências do modelo de arado da época.

O empresário percebeu que os tratores ainda dependiam de um sistema de tração animal e não aproveitavam a inovação da potência do motor, além de correrem o risco de capotar caso o arado ficasse preso ao solo.

Ferguson começou a testar novos tipos de implementos e acessórios, sempre com base em sua própria experiência em uma fazenda de 40 hectares — um tipo de agricultura bem diferente das grandes planícies americanas.

Durante esse período, ele se encontrou com Henry Ford, que ficou impressionado com suas ideias, mas decidiu não investir.

Logo, Ferguson passou a trabalhar com os americanos George e Eber Shearman no desenvolvimento de novos acessórios para aração.

Em 1926, Ferguson patenteou um sistema hidráulico que permitia ajustar a altura do arado. Na década de 1930, ele fechou um acordo verbal com Henry Ford para produzir 300 mil tratores entre 1938 e 1947.

A partir de 1946, ele trabalhou com a Standard Motor Company, em Coventry, para produzir a linha de tratores que se tornaria mundialmente famosa, o TE, conhecido como "o pequeno Fergie cinza".

Apesar do sucesso, após a morte de Henry Ford em 1947, o acordo foi contestado por Henry Ford II, o que resultou em grandes perdas financeiras para Ferguson.

O processo judicial subsequente foi longo e complexo, e o acordo alcançado foi bem abaixo do que Ferguson havia esperado.

Em 1953, Ferguson vendeu suas empresas para a Massey-Harris, criando a marca Massey-Ferguson, que se tornou famosa globalmente.

Ferguson continuou a inovar, desenvolvendo o sistema de tração nas quatro rodas, que seria usado nas corridas de Fórmula 1.

A motivação do empresário era melhorar a vida do pequeno agricultor, acreditando que o aprimoramento da produção agrícola poderia erradicar a escassez de alimentos no mundo.

Harry Ferguson morreu em 1960, em sua casa em Gloucestershire.