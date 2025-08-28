Etanol no navio: combustível brasileiro poderá ser usado na frota da Noruega

OSLO, NORUEGA* — O etanol brasileiro, seja de cana-de-açúcar ou de milho, entrou na rota da frota mercante da Noruega, a quarta maior do mundo, com 1.577 navios. Somando barcos de pesca, lazer e outros tipos, o total chega a 21.239, segundo o governo local.

O Brasil tem feito ações para promover seu etanol na Noruega. Rodrigo Azeredo, embaixador do Brasil em Oslo, conta que haverá a realização de um seminário na embaixada do Brasil, em 1º de outubro. O objetivo é apresentar aos operadores marítimos os biocombustíveis nacionais como alternativa para ajudar a Noruega a atingir suas metas de descarbonização.

Para o embaixador, o combustível sustentável para navegação é uma demanda crescente, especialmente da Associação Norueguesa de Armadores (NSA), que busca cumprir as ambiciosas metas de redução de CO₂ estabelecidas pelo governo norueguês.

"Eles querem saber sobre metanol, etanol e estão explorando outras soluções. O Brasil tem tecnologia e pode suprir essa demanda”, afirma.

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, com uma produção anual de 36 bilhões de litros — 72% provenientes da cana-de-açúcar e 28% do milho.

Na avaliação do embaixador, a posição do Brasil na produção de etanol faz do país um dos principais fornecedores do combustível para a frota norueguesa.

O etanol de milho, por exemplo, se apresenta como uma solução viável, especialmente após a recente aprovação pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) do uso de milho de segunda safra para fazer o combustível.

A expectativa é que este biocombustível também seja reconhecido e adotado pela Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) para a navegação.

"A Noruega já está em negociações com empresas de navegação, algumas das quais já encomendaram navios movidos a etanol e amônia, buscando alternativas para cumprir suas metas ambientais”, diz Azeredo.

Como parte do esforço de aproximação com os transportadores noruegueses, um navio-escola da Marinha brasileira fará uma viagem à Noruega. Será a primeira viagem do navio descarbonizado, que compensou suas emissões em parceria com uma empresa brasileira.

"Estamos convidando empresas como Petrobras, Raízen e outras para participar e discutir essas possibilidades, junto a armadores, grandes empresas do setor e a Câmara de Comércio Brasil-Noruega”, diz o embaixador.

Acordo EFTA-Mercosul

Segundo Azeredo, as discussões sobre o etanol brasileiro como um dos caminhos para a Noruega descarbonizar sua frota ocorre em um momento oportuno para o Brasil. Em setembro, o acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, deve ser assinado no Brasil.

"O acordo nos coloca em uma posição diferente. Já contamos com um sólido arcabouço bilateral de memorandos e acordos, que inclui, além do Mercosul-EFTA, instrumentos para estimular investimentos", diz o embaixador.

Em julho, o Mercosul e a EFTA anunciaram a conclusão das negociações para a assinatura do acordo.

Para os produtos brasileiros, o acesso em livre comércio aos mercados da EFTA incluirá quase 99% do valor exportado, abrangendo os setores agrícola e industrial. Em 2024, o Brasil exportou US$ 3,1 bilhões e importou US$ 4,1 bilhões em bens da EFTA.

Com a medida, a EFTA eliminará 100% das tarifas de importação nos setores industrial e pesqueiro assim que o acordo entrar em vigor.

“O etanol, assim como outros produtos do agronegócio, tem grande potencial para expandir sua exportação para os países da EFTA”, diz o embaixador.

Segundo ele, o acordo traz benefícios mútuos: permite à Noruega diversificar sua cesta de importações e ao Brasil ampliar mercados para produtos estratégicos. "Defender a cooperação multilateral está no núcleo dos interesses do Brasil e da Noruega", afirma.

*O repórter viajou a convite da Innovation Norway e da Yara Fertilizantes.