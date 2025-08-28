EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Etanol no navio: combustível brasileiro poderá ser usado na frota da Noruega

Segundo Rodrigo Azeredo, embaixador brasileiro em Oslo, combustível sustentável para navegação é uma demanda crescente, especialmente da Associação Norueguesa de Armadores (NSA)

Frota norueguesa: é a quarta maior do mundo, com 1.577 navios. Somando barcos de pesca, lazer e outros tipos, o total chega a 21.239, segundo estatísticas do governo local (Getty Images)

Frota norueguesa: é a quarta maior do mundo, com 1.577 navios. Somando barcos de pesca, lazer e outros tipos, o total chega a 21.239, segundo estatísticas do governo local (Getty Images)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15h55.

Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 15h59.

OSLO, NORUEGA*O etanol brasileiro, seja de cana-de-açúcar ou de milho, entrou na rota da frota mercante da Noruega, a quarta maior do mundo, com 1.577 navios. Somando barcos de pesca, lazer e outros tipos, o total chega a 21.239, segundo o governo local.

O Brasil tem feito ações para promover seu etanol na Noruega. Rodrigo Azeredo, embaixador do Brasil em Oslo, conta que haverá a realização de um seminário na embaixada do Brasil, em 1º de outubro. O objetivo é apresentar aos operadores marítimos os biocombustíveis nacionais como alternativa para ajudar a Noruega a atingir suas metas de descarbonização.

Para o embaixador, o combustível sustentável para navegação é uma demanda crescente, especialmente da Associação Norueguesa de Armadores (NSA), que busca cumprir as ambiciosas metas de redução de CO₂ estabelecidas pelo governo norueguês.

"Eles querem saber sobre metanol, etanol e estão explorando outras soluções. O Brasil tem tecnologia e pode suprir essa demanda”, afirma.

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, com uma produção anual de 36 bilhões de litros — 72% provenientes da cana-de-açúcar e 28% do milho.

Na avaliação do embaixador, a posição do Brasil na produção de etanol faz do país um dos principais fornecedores do combustível para a frota norueguesa.

O etanol de milho, por exemplo, se apresenta como uma solução viável, especialmente após a recente aprovação pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) do uso de milho de segunda safra para fazer o combustível.

A expectativa é que este biocombustível também seja reconhecido e adotado pela Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) para a navegação.

"A Noruega já está em negociações com empresas de navegação, algumas das quais já encomendaram navios movidos a etanol e amônia, buscando alternativas para cumprir suas metas ambientais”, diz Azeredo.

Como parte do esforço de aproximação com os transportadores noruegueses, um navio-escola da Marinha brasileira fará uma viagem à Noruega. Será a primeira viagem do navio descarbonizado, que compensou suas emissões em parceria com uma empresa brasileira.

"Estamos convidando empresas como Petrobras, Raízen e outras para participar e discutir essas possibilidades, junto a armadores, grandes empresas do setor e a Câmara de Comércio Brasil-Noruega”, diz o embaixador.

Acordo EFTA-Mercosul

Segundo Azeredo, as discussões sobre o etanol brasileiro como um dos caminhos para a Noruega descarbonizar sua frota ocorre em um momento oportuno para o Brasil. Em setembro, o acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, deve ser assinado no Brasil.

"O acordo nos coloca em uma posição diferente. Já contamos com um sólido arcabouço bilateral de memorandos e acordos, que inclui, além do Mercosul-EFTA, instrumentos para estimular investimentos", diz o embaixador.

Em julho, o Mercosul e a EFTA anunciaram a conclusão das negociações para a assinatura do acordo.

Para os produtos brasileiros, o acesso em livre comércio aos mercados da EFTA incluirá quase 99% do valor exportado, abrangendo os setores agrícola e industrial. Em 2024, o Brasil exportou US$ 3,1 bilhões e importou US$ 4,1 bilhões em bens da EFTA.

Com a medida, a EFTA eliminará 100% das tarifas de importação nos setores industrial e pesqueiro assim que o acordo entrar em vigor.

“O etanol, assim como outros produtos do agronegócio, tem grande potencial para expandir sua exportação para os países da EFTA”, diz o embaixador.

Segundo ele, o acordo traz benefícios mútuos: permite à Noruega diversificar sua cesta de importações e ao Brasil ampliar mercados para produtos estratégicos. "Defender a cooperação multilateral está no núcleo dos interesses do Brasil e da Noruega", afirma.

*O repórter viajou a convite da Innovation Norway e da Yara Fertilizantes.

Acompanhe tudo sobre:EtanolEmpresas norueguesasNoruegaMilhoCana de açúcar

Mais de EXAME Agro

Pecuária sustentável poderia frear emissões de metano no Brasil, defendem ambientalistas

'Etanol tem papel central na transição energética brasileira', diz ministro Alexandre Silveira

Exclusivo: 'Zé Lopes', fundador da Inpasa detalha os planos da gigante do etanol

Brasil pode dobrar exportação de carne bovina para o México em 2025, diz Perosa, da Abiec

Mais na Exame

Tecnologia

Pesquisadores chineses desenvolvem chip para comunicação sem fio ultrarrápida

Brasil

Julgamento no STF sobre 'pejotização' não vai incluir trabalho por aplicativo

Inteligência Artificial

O que pensa Alex Blania, um dos 100 nomes mais influentes da IA, segundo a Time

Economia

Sem citar Trump, Lula diz que comércio internacional é usado para 'coerção e chantagem'