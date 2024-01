Conab: Exportação de frutas no Brasil cresce 23,5% e chega a U$S 1,34 bilhão em faturamento

Manga, uva, melancia, melão e limão. Estas foram as frutas mais exportadas pelo Brasil em 2023, de acordo com o Boletim Hortigranjeiro, divulgado nesta segunda-feira, 22, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A salada de frutas brasileiras ao exterior alcançou pouco mais de 1,11 milhão de toneladas no passado, crescimento de 5,9% em relação a 2022.

Diante do resultado, o faturamento foi de U$S 1,34 bilhões, 23,5% a mais do que no acumulado de 2022. Os principais estados exportadores foram o Rio Grande do Norte (25%), Pernambuco (19%), Bahia (18%), São Paulo (13%) e Ceará (11%).

