Petrobras e Ecopetrol confirmam “maior descoberta de gás” na Colômbia

A Petrobras e a petroleira colombiana Ecopetrol confirmaram nesta quinta-feira, 5, a “maior descoberta de gás da história da Colômbia” em uma zona marítima localizada a 77 quilômetros da cidade de Santa Marta, informaram as duas estatais.

Os estudos de campo confirmaram “volumes de gás superiores a 6 trilhões de pés cúbicos in situ (6 terapés cúbicos)”, o que significa que “a Colômbia pode aumentar suas reservas atuais em 200%”, informou a Petrobras em comunicado enviado ao mercado financeiro.

A descoberta foi possível graças à perfuração de um poço (Sirius-2), iniciada em 19 de junho, com profundidade de água de 830 metros, dentro do bloco GUA-OFF-0.

A expectativa é iniciar a produção de gás natural em três anos, uma vez que todas as licenças ambientais tenham sido obtidas e se for economicamente viável para as partes.

No total, é estimada uma produção, por meio de quatro poços produtores, de “cerca de 13 milhões de metros cúbicos por dia durante dez anos”.

As duas petroleiras estimam um investimento total de US$ 4,1 bilhões: US$ 1,2 bilhão para a fase exploratória e US$ 2,9 bilhões para a fase de desenvolvimento da produção.

As empresas iniciarão agora um processo de coleta de diferentes parâmetros ambientais e geológicos.

Esses dados são “essenciais” para “a instalação do gasoduto que transportará o gás natural do campo para a unidade de tratamento em terra” e para os “sistemas de produção no leito marinho”, disse a Petrobras.

“Com a descoberta de um grande volume potencial de gás natural, serão iniciados os procedimentos socioambientais e de licenciamento necessários para o transporte do gás até os centros de consumo”, informou a empresa no comunicado.

A Ecopetrol declarou também em comunicado que a descoberta é parte de seu “compromisso de incorporar o gás natural que o país precisa para fortalecer a segurança energética”.

A Petrobras reforçou seu compromisso ambiental e social com suas atividades na Colômbia, “reconhecendo a importância do diálogo com as comunidades locais e de acordo com os requisitos legais do país”.