Capacidade de processamento de oleaginosas no Brasil alcança 69 milhões de toneladas em 2023

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) divulga nesta terça-feira, 19, os resultados da Pesquisa de Capacidade Instalada das Indústrias de Óleos Vegetais em 2023. A capacidade total de processamento de oleaginosas atingiu 69,2 milhões de toneladas, um aumento de 5,6% em relação a 2022.

A capacidade de processamento em plantas ativas em 2023 foi de 193.928t/dia, representando um aumento de 10,4% em relação ao ano anterior. Já em plantas paradas, houve uma redução de 31,1%, totalizando 15.704t/dia.

De acordo com a ABIOVE, está previsto um investimento de aproximadamente 6 bilhões de reais na indústria de óleos vegetais no próximo ano. Esses investimentos devem resultar em um aumento estimado de capacidade de 19.000t/dia.

Centro-Oeste lidera crescimento

No Centro-Oeste, houve um aumento considerável na capacidade ativa de processamento, passando de 84.682t/dia em 2022 para 92.790t/dia em 2023. Essa região é responsável por 44,3% do processamento total de oleaginosas no Brasil.

O Mato Grosso se destaca com uma capacidade de plantas ativas que subiu de 45.629t/dia no ano anterior para 49.204t/dia. O estado abriga 23,5% da capacidade de processamento do país.

Capacidade de Envase

A capacidade total de envase teve uma leve queda para 13.845t/dia (-0,9% em comparação com 2022). Em plantas ativas, houve um aumento de 12.745t/dia (+4,8%), enquanto em plantas paradas houve uma diminuição de 1.100t/dia (-38,9%).

A pesquisa também apresenta dados sobre refino e envase na indústria de óleos vegetais:

Quantidade de Empresas: 32

Unidades Industriais: De 61 para 59

Plantas Ativas: 49 (permaneceu igual)

Plantas Paradas: De 12 para 10 unidades

Capacidade de Refino em Plantas Ativas: 19.822t/dia (+8,7%)

Capacidade de Refino em Plantas Paradas: 2.550t/dia (-7,3%)

Capacidade Total de Refino: 22.372t/dia (+6,6%)

Expansão da Indústria de Óleos Vegetais de 2022 para 2023