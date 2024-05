Acidente na Agrishow envolvendo helicóptero e tenda deixa dois feridos

Uma tenda na Agrishow desabou após um helicóptero passar muito perto dela, na manhã desta quinta-feira, 2. Com o vento gerado pela aeronave, a cobertura cedeu e fez com que peças de metal caíssem sobre as pessoas. Ao menos duas delas ficaram feridas, segundo a organização. do evento.

Após o incidente, a Agrishow suspendeu a operação de helicópteros no local temporariamente.

As vítimas receberam atendimento no local e depois foram levadas ao hospital. Não houve danos à aeronave nem aos seus tripulantes. A tenda era usada para distribuição de água. A organização não identificou o dono da aeronave e disse apenas que se tratava de um veículo privado.

A Agrishow é a principal feira do setor agropecuário do país e espera receber 200 mil visitantes este ano, em um espaço aberto amplo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O evento começou na segunda, 29, e vai até sexta, 3.

Durante a feira, há passeios panorâmicos de helicóptero que sobrevoam o local durante quase todo o dia, além de heliponto para receber autoridades e visitantes que chegam pelo ar. As aeronaves pousam e decolam no solo, em locais demarcados bem perto de uma das extremidades da feira, onde há uma série de tendas e estandes.