Quer ser um trader? Atom faz evento online e gratuito com primeiros passos

Por que as pessoas querem ficar ricas? Essa pergunta pode ter milhares de respostas diferentes. Pode ser para comprar o melhor carro, ter uma mansão, ou cuidar da família sem preocupações com dinheiro. O motivo não importa, mas existe uma razão principal que une todo mundo, a vontade de alcançar sua liberdade financeira.

A principal dúvida é como começar a fazer isso. Informação não falta, é possível encontrar o passo a passo para investir através da internet, mas como organizar essas informações? É este o desafio que vários sites, empresas e pessoas tentam resolver todos os dias. Uma oportunidade para começar a entender o que é a jornada dos investimentos é a Semana Grana, Money e Bufunfa.

O evento, online e gratuito, começou nesta segunda-feira, 14, e tem a duração de sete dias. A proposta do movimento criado por Carol Paiffer, CEO da Atom, é ajudar as pessoas a sair do zero e entender o passo a passo para ganhar dinheiro com o mercado financeiro. “Esse movimento representa a minha missão de vida, que é ajudar a mudar a educação financeira no Brasil”, conta Carol.

A Semana Grana, Money e Bufunfa terá lives explicando temas básicos de investimentos, e no dia 21 de setembro ocorrerá o último encontro online com Carol. As inscrições para participar do evento são gratuitas, e podem ser feitas por meio da página oficial do movimento, acesse aqui.

A Atom surgiu em 2013 com o nome de Paiffer Investimentos, quando os irmãos Carol e Joaquim Paiffer se uniram a dois traders e iniciaram o projeto com capital próprio de 1 milhão de reais. Em um campeonato que durou três meses, a empresa fez a primeira seleção de traders, que a levou a ser uma companhia que treina operadores da bolsa de valores.

Hoje, o foco da Atom é treinar, avaliar pessoas e dar dinheiro para que elas operem, e, nesse processo de estruturação de negócios, os fundadores perceberam a defasagem de educação financeira na população.

No Brasil, praticamente metade da população está endividada e apenas 38% das pessoas conseguiram guardar algum dinheiro em 2019. De acordo com a pesquisa “Raio X do Investidor Brasileiro”, feita pela Anbima, do total de brasileiros que conseguiram poupar alguma quantia, nem metade investiu.

Este déficit de conhecimento estimulou a Atom a abrir uma nova frente de negócios recentemente. A Atom Educacional se coloca como uma porta de entrada para o mercado financeiro, com o objetivo de levar não só este conhecimento mas também a oportunidade de uma nova profissão, a de trader. A promessa é de treinar desde pessoas que não têm nenhum conhecimento na área até os mais entendidos do assunto.