Tecnologia de ponta ajuda a criar o primeiro robô educacional

A pandemia transformou muitos negócios, e fez surgir outros focados em melhorar a experiência do usuário. Foi o caso da Videome, startup que criou o primeiro robô educacional do país. Usado por colégios como o Anglo e universidades a exemplo da Anhembi Morumbi, o EduCart é um robô equipado com rodízios, câmera 4K de alta resolução e inteligência artificial capaz de fazer, automaticamente, o melhor enquadramento do professor enquanto ele está dando aula.

Com a solução, a empresa, que oferece a mesma tecnologia para videoconferências, garante que as instituições de ensino entreguem aulas muito mais interativas e realistas. “Nosso estúdio móvel vem transformando universidades, escolas e empresas com a entrega de uma experiência muito mais imersiva”, diz Renan Del’Arco, arquiteto de soluções da Videome.

Tecnologia com escala

O executivo destaca a importância da escolha de parceiros de ponta para o crescimento da empresa. “Todos os nossos monitores e computadores que saem daqui são da Dell. Ela faz parte do processo de disrupção que estamos fazendo na educação”, diz Del’Arco.

Para ele, seria impossível escalar o negócio sem ter um produto de qualidade. “Entregamos mais de 900 robôs e não tivemos o retorno de nenhum deles”, comemora.

Luciane Dalmolin, diretora de vendas para pequenas empresas da Dell no Brasil, concorda. E reafirma a importância de que pequenas e médias empresas façam o investimento correto em TI. “A pequena empresa estará habilitada a concorrer com qualquer outro perfil de companhia, desde que tenha a tecnologia adequada para o seu negócio”, destaca a executiva.

Sistemas fora do ar, diz ela, são indícios de que os fornecedores escolhidos podem não estar servindo a empresa de acordo com a performance esperada. “O empreendedor tem de estar muito atento”, alerta Luciane.

Um programa para profissionais de TI

Líder em vendas de computadores, servidores e soluções de armazenamento para pequenas e médias empresas, a Dell Technologies é a única companhia do mercado brasileiro de TI que oferece atendimento consultivo específico para empresas desse porte.

Prova disso é o Dell Expert Network (DEN), um programa de relacionamento voltado para profissionais de TI e que oferece uma equipe de atendimento com capacitação e acesso a ferramentas de suporte e autogestão do parque de TI dos próprios clientes.

“A tecnologia apoia as empresas no crescimento e na sustentação de seus negócios e, portanto, não pode ser vista apenas como custo”, diz Rose Brandão, especialista em TI e uma das consultoras do DEN. “Nosso papel é sentir a dor das empresas e levar essa dor para a Dell.”

Na videoentrevista acima, você acompanha o bate-papo com os três especialistas – Renan Del’Arco, Luciane Dalmolin, e Rose Brandão – sobre a importância da tecnologia para o crescimento das pequenas empresas, e as dicas para ajudar os empreendedores na hora da escolha. Confira.