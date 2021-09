Volkswagen acirra disputa e lança dois carros elétricos no Brasil

A montadora alemã Volkswagen apresentou nesta terça-feira os dois modelos de carros elétricos que ela venderá no Brasil. Com isso, a Volks reforça um setor que tem crescido nos últimos anos e do qual ela não podia ficar de fora. Hoje, a Chevrolet, a Fiat, a Renault e a Nissan já são montadoras com opções elétricas no país. Os dois modelos apresentados nesta terça são o ID. 3 e ID. 4. O ID. 3 é um carro Hatch com autonomia que varia entre 330 e 500 km, dependendo da versão. Já o ID. 4 é o primeiro SUV 100% elétrico da marca e que tem autonomia de 522 km. Esse SUV já foi lançado nos Estados Unidos.