COP26: Veja o painel de abertura do evento com Dr. Carlos Nobre

A partir desta segunda-feira, acontece a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia. A expectativa é alta. Seis anos após a assinatura do Acordo de Paris, o mundo se reúne para, enfim, chegar a um consenso sobre os últimos detalhes do pacto climático, em especial o Artigo 6, que regula o mercado de carbono global. Há muita coisa em jogo.

Para o Brasil, um mercado global de carbono é a oportunidade de monetizar ativos florestais, como a Amazônia, maior floresta tropical do mundo -- para isso, no entanto, é preciso acabar com o desmatamento. Para as empresas, a COP26 promete acelerar a transição para a economia de baixo carbono, que vai modificar profundamente o modo de produção de todos os setores.

Acompanhe o primeiro painel do evento com o Dr. Carlos Nobre, um dos maiores especialistas em mudanças climáticas do mundo.