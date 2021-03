WhatsApp poderá exigir senha para usuário acessar backup das mensagens

O WhatsApp, que está sendo observado de perto pela Apple, está adicionando um novo recurso de proteção em sua plataforma. De acordo com o WABetaInfo, o aplicativo deve ganhar uma funcionalidade que permite incluir uma senha para acessar os backups das conversas do aplicativo que estão armazenados na nuvem. A funcionalidade ainda não tem data para chegar.

A novidade deve servir tanto para a versão Android do aplicativo de mensagens como para usuários que utilizam o app em iPhones. Segundo os rumores, as cópias de segurança dos chats estarão protegidas por criptografia de ponta a ponta e por uma senha de, no mínimo, oito dígitos.

A nova camada de proteção deve tornar as conversas do aplicativo mais seguras e impedir que elas sejam vistas por outras pessoas, mesmo que o celular esteja desbloqueado e sendo usado por terceiros. Tanto as mensagens enviadas e recebidas como as mídias (fotos, vídeos e áudios) só poderão ser acessadas após o preenchimento da senha.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021