Diretor do WhatsApp diz que Apple tem interesse que pessoas não usem o mensageiro

O diretor do WhatsApp global, Will Cathcart, deu uma entrevista à newsletter "Big Technology", do jornalista americano Alex Kantrowitz. Na conversa, o executivo falou da guerra do Facebook com a Apple, que gira em torno dos aplicativos de mensagens.

"Está certamente dentro dos interesses estratégicos deles que as pessoas não usem algo como o WhatsApp", disse. "Porque eles não querem que as pessoas usem smartphones Android". Cathcart se refere ao fato de que, nos Estados Unidos, é comum que as pessoas usem iMessage, um serviço proprietário da Apple e que herdou funcionalidades da rede SMS.

Os EUA não sofreram a transição para aplicativos de mensagem como países como Brasil e Índia, onde o WhatsApp também é absurdamente popular, porque planos de SMS eram mais baratos e acomodaram bem os interesses dos usuários.

Cathcart também afirmou durante a conversa que a empresa está "muito animada com mensagens que desaparecem" e fez comentários sobre o Signal, um aplicativo concorrente extremamente focado em privacidade.

"Existem uma série de apps que nós nos preocupamos o tempo todo", disse Cathcart. Kantrowitz enfatizou que o executivo não deu nenhum sinal de ver o Signal como uma ameaça única.

O Signal ganhou bastante popularidade no início deste ano, quando o WhatsApp anunciou sua nova política de privacidade de maneira desastrosa, levando usuários para outras plataformas. O app concorrente foi promovido até mesmo por Elon Musk nas redes sociais.

Desde então, o WhatsApp vem tentando promover uma nova comunicação sobre sua política de privacidade, para amenizar os danos.