WhatsApp libera pagamentos entre amigos e empresas em parceria com Nubank

O WhatsApp libera a partir desta segunda-feira (15) no Brasil o seu serviço de pagamentos entre amigos e empresas. Agora, os usuários do aplicativo poderão fazer transferências monetárias entre si e pagar produtos ou serviços. Nesta primeira fase, apenas quem tiver cartões de crédito ou débito do Nubank, do Banco do Brasil e do Sicredi poderão usar o serviço de pagamentos. A responsável pelo processamento de pagamentos será a Cielo.

Em entrevista à EXAME, Matt Idema, diretor de operações do WhatsApp, afirma que o serviço de pagamentos será gratuito para pessoas físicas. “Se você você é um negócio, há uma pequena taxa processamento e os fundos são liberados em dois dias”, disse Idema.

As pessoas podem transferir até R$ 1.000 por vez e receber até 20 transações por dia com um limite de R$ 5.000 por mês. Apenas transações dentro do Brasil e na moeda local são autorizadas.

A escolha do mercado brasileiro para o primeiro lançamento global do serviço de pagamentos não é sem motivo. Após anos de testes na Índia, o serviço veio para o Brasil com foco em pequenos empreendedores. “O Brasil é um país muitos importante para o WhatsApp. Temos milhões de pessoas usando regularmente o aplicativo. Além disso, centenas de milhares de pequenos negócios estão usando o WhatsApp para interagir com seus clientes”, disse.

Para David Vélez, fundador e presidente do Nubank, a novidade está alinhada com a missão da empresa: reduzir a complexidade na vida das pessoas.

“Com uso de tecnologia, nós encurtamos a distância física que deixava milhões de brasileiros sem acesso a serviços financeiros. Agora, nossos clientes poderão fazer pagamentos no WhatsApp com a mesma facilidade com que conversam com os amigos e sem pagar nada a mais por isso. Com a parceria, tornaremos a experiência dos nossos clientes ainda mais completa, simples e conveniente”, disse Velez.

Já Edson Costa, diretor de meios de pagamentos do Banco do Brasil, ressalta que a instituição já usava o app de mensagens para reduzir a burocracia. “Os clientes do Banco do Brasil já podiam utilizar o WhatsApp para realizar transações bancárias, como consulta de saldos e liberação do cartão. Oferecer uma solução de pagamento pelo aplicativo era o próximo passo esperado. Além de ser uma ação inovadora, a solução possibilita reduzir a circulação de papel moeda, trazendo segurança e comodidade aos nossos clientes”, afirmou Costa.

Por que ter pagamentos no WhatsApp?

O WhatsApp sempre foi um aplicativo de mensagens voltado a usuários. Aos poucos, ele começou a adentrar a área das empresas. Primeiro, veio um app para PMEs, o WhatsApp Bussines, depois, a integração a sistemas corporativos de gestão de clientes, como o Zendesk. Agora, o aplicativo de mais de vinte bilhões de dólares comprado pelo Facebook em 2014 mostra a que veio: ele será a carteira digital de Mark Zuckerberg.

O serviço de pagamentos chega ao Brasil em um contexto favorável. Para André Miceli, coornedador do curso de MBA em marketing digital da FGV, o serviço traz a agilidade necessária que a nova realidade econômica do Brasil precisa.

“A grande vantagem é a agilidade no processo de transação. À medida que os aplicativos de mensagens contemplarem não só a interação entre pessoas, mas entre pessoas e marcas, vemos dois impactos: no varejo e em serviços financeiros. O processo de gestão financeira ficará cada vez mais intenso com a diminuição de taxa de juros e a agilidade será necessária e as transações serão inclusive realizadas via chat. Poder transacionar a partir de um app de mensagens vai dar muita agilidade tanto para o varejo quanto para o setor financeiro”, diz Miceli à EXAME.

