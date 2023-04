WhatsApp anuncia novas funções para impedir roubo de conta; veja como vai funcionar

A Meta, dona do Facebook e Instagram, anunciou nesta quinta-feira, 13, três novos recursos para aumentar a proteção de contas do WhatsApp e evitar golpes e fraudes.

Chamada de "proteção de conta", a principal novidade irá permitir que os usuários coloquem confirmações adicionais antes de transferir o acesso do aplicativo de mensagens de um celular para o outro. A expectativa da empresa de Mark Zuckerberg é que a nova função funcione como um alerta para os usuários saberem se forma alvos de uma tentativa de transferência de conta para outro celular.

Uma outra mudança, que será automática para o usuário, será a "Verificação de Dispositivo". Ela vai evitar que usuários sejam atingidos por programas maliciosos que exploram as vulnerabilidades do WhatsApp. O recursos levará autenticadores internos que irão testar e validar a conexão. Segundo a Meta, as pessoas utilizam versões alternativas do WhatsApp e ficam expostas a diversos tipos de softwares que prejudicam e danificam os celulares.

O terceiro recurso anunciado será de Códigos de segurança automáticos. O app agilizará a verificação de transparência do código único de criptografia, que indica que a conversa com outro usuário é protegida. O código ficará disponível dentro das informações de um contato na aba "Criptografia".

Como vai funcionar a nova função do WhatsApp?

Para realizar a mudança de acesso da conta do WhatsApp para um aparelho novo, o usuário irá informar no dispositivo antigo o horário da solicitação e o modelo do novo celular. O procedimento é semelhante em trocas de chips de celular e evita o "golpe da portabilidade".