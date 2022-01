TVs da Samsung vão rodar jogos via streaming sem precisar de um console

A Samsung revelou um novo recurso para smart TVs que torna possível jogar direto do televisor, via streaming, usando os controles do PlayStation ou Xbox. Com o sistema Gaming Hub, será possível escolher entre os serviços GeForce Now, da Nvidia, Google Stadia e o Utomik, que funcionam como a Netflix, mas ofertando um catálogo de jogos.

A coreana também promete a integração dos consoles que estiverem conectados na TV ao sistema, permitindo transitar entre as bibliotecas de títulos utilizando um mesmo controle. Haverá também um algoritmo de recomendação baseado no gosto do usuários, similar ao encontrado nas principais plataformas de streaming de filmes e séries.

Com a aposta, a Samsung marca um passo interessante no mercado de streaming de jogos, que patina desde da última década. Ao que tudo indica, agora há tecnologia suficiente para ofertar uma experiência adequada aos jogadores e semelhante ao dos jogos que são rodados localmente. em consoles

“Estamos trabalhando com parceiros para oferecer seus melhores níveis de serviço à nossa plataforma”, disse em comunicado o diretor de produtos de jogos da Samsung, Mike Lucero, ao site The Verge. “Estaremos anunciando detalhes à medida que nos aproximarmos do lançamento".