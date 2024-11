Tencent e Visa lançam pagamento por palma da mão em Cingapura; primeiro mercado fora da China

A Tencent Holdings, empresa de tecnologia com sede na China, anunciou o lançamento de um serviço de pagamento por autenticação biométrica de palma em parceria com a Visa em Cingapura, marcando o primeiro projeto do tipo fora da China.

A empresa, que também controla o popular app de pagamentos WeChat Pay, visa expandir a tecnologia para outros mercados globais no futuro.

A solução estará disponível para clientes com cartões de crédito Visa emitidos pelos maiores bancos de Cingapura: DBS, United Overseas Bank e Oversea-Chinese Banking Corp.

Após um registro prévio, os usuários poderão realizar pagamentos em lojas e restaurantes simplesmente aproximando a palma da mão de um leitor específico.

Em seu mercado doméstico, a Tencent já utiliza essa tecnologia via WeChat Pay, especialmente em lojas de conveniência e outros estabelecimentos nas cidades de Shenzhen e Guangzhou, onde a empresa tem sede na província de Guangdong.

A parceria com a Visa em Cingapura representa a primeira iniciativa internacional da Tencent com pagamentos baseados na biometria de palma fora da China.