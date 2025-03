Shopify migra listagem nos EUA para a Nasdaq após quase uma década na NYSE

A Shopify, plataforma canadense de e-commerce, anunciou que transferirá sua listagem nos Estados Unidos da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) para a Nasdaq. A mudança ocorre quase dez anos após a empresa abrir capital simultaneamente na NYSE e na Bolsa de Toronto.

A remoção das ações Classe A da Shopify da NYSE acontecerá ao final do pregão de sexta-feira, 28 de março, com a negociação sendo retomada na Nasdaq na segunda-feira, 31 de março. A companhia comandada por Tobi Lütke informou que sua listagem na Bolsa de Toronto permanecerá inalterada, assim como o código de negociação SHOP em ambos os mercados.

A Shopify não especificou a razão para a mudança, mas um porta-voz da empresa declarou: “Estamos empolgados em nos juntar à comunidade da Nasdaq e estar entre as empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo.”

A decisão ocorre após um forte desempenho financeiro no final de 2024. No último trimestre do ano, a Shopify registrou receita de US$ 2,8 bilhões, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando estimativas de mercado. O valor de mercado da empresa atualmente é de US$ 121 bilhões, alta de 55% em um ano.