Samsung apresenta nova linha de smart TVs no Brasil

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A sul-coreana Samsung vai apresentar hoje sua nova linha de smart TVs para o mercado brasileiro. Em evento online com o mesmo nome adotado no anúncio global de televisores em janeiro, a companhia deve revelar modelos e preços dos aparelhos com resolução 4K e 8K no Brasil. A empresa lidera o mercado global de televisores há 15 anos consecutivos, segundo a consultoria Omdia (empresa de análise criada em 2020 com a combinação de Ovum, IHS Markit Technology, Tractica e Heavy Reading).

A principal linha de televisores da Samsung em 2021 é a Neo QLED, que tem como inovação o uso da tecnologia chamada mini-LED. Diferentemente de painéis com iluminação traseira de LED, as telas dos televisores dessa linha possuem iluminação por pequenas zonas.

Com isso, há melhoria de brilho e contraste de imagens, um avanço especialmente perceptível em cenas escuras, onde as nuances de preto e cinza ficam mais nítidas. A novidade é combinada com a tecnologia de HDR, que tem finalidade similar e já estava presente em televisores da marca. Vale notar que Neo QLED é uma categoria acima da QLED, que já era topo de linha. A família QLED será mantida em 2021, mas ela não contará com a nova tecnologia de mini-LED.

Os aparelhos Neo QLED farão frente aos televisores da concorrente LG, que comercializa e lidera globalmente o nicho específico de TVs com tecnologia OLED. Com implementação tecnológica diferente, a empresa utiliza materiais orgânicos no painel para ter pixels que têm luzes próprias. Esse tipo de tela é parecido com as telas usadas em smartphones atuais. Com a tecnologia mini-LED, a Samsung passa a competir em pé de igualdade com os painéis OLED.

No evento First Look realizado em janeiro, a companhia também apresentou a linha de televisores Crystal (nome que vem do processador dos aparelhos). Inicialmente apresentada no ano passado, a linha de 2021 chega com um recurso de som que utiliza diferentes alto-falantes de acordo com a fonte de emissão sonora de uma imagem. Se estiver no topo, o som virá de cima. Se estiver na parte inferior, o som virá da parte de baixo.

A linha The Frame, voltada ao segmento de decoração e arquitetura, também foi renovada globalmente em janeiro.

-

Com apelo menos tecnológico e orientado à arte, o televisor que mostra obras de arte quando está desligado ficou 50% mais fino do que a versão de 2020.

O Premiere é uma aposta da Samsung na TV do futuro, que não é exatamente uma TV. O Premiere é um projetor que exibe imagens com resolução 4K e de tamanho equivalente ao de uma tela de 130 polegadas.

Todos esses produtos tiveram lançamentos confirmados pela Samsung no Brasil no começo do ano e devem chegar ao mercado a partir de hoje. O evento online de apresentação de novos televisores será realizado a partir das 11h.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME