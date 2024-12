Proibição do TikTok nos EUA pode deixar 'buraco' no setor de compras via redes sociais

Se o TikTok realmente sair dos EUA em janeiro devido a uma lei, seus vendedores de comércio eletrônico podem ter um caminho difícil pela frente.

Se por um lado os criadores de conteúdo do TikTok passaram anos conquistando públicos em aplicativos semelhantes - usando o YouTube Shorts ou Instagram Reels, por exemplo -, para aqueles que vendem produtos na TikTok Shop não há uma alternativa óbvia. Mas existem alguns caminhos.

Segundo o Business Insider, outras plataformas, como o aplicativo de compras ao vivo Whatnot ou a plataforma de marketing de afiliados LTK, oferecem ferramentas para comércio social. A Flip construiu um aplicativo que é basicamente uma versão somente para compras do TikTok. Já o Shopify oferece uma variedade de ferramentas para comerciantes integrarem suas redes sociais. Enquanto a Meta fez um acordo com a Amazon em 2023 para tornar as postagens do Instagram e do Facebook mais "comerciais".

Mas nenhum desses produtos oferece a mesma amplitude de serviços em um só lugar que o TikTok. A TikTok Shop tem até sua própria loja de aplicativos, o que a aproxima do status de Super App.

O TikTok investiu pesado em tecnologia para fazer a rede social um grande cenário de compras - isso antes que ficasse óbvio que a mudança daria certo nos EUA. A investida da empresa chinesa no comércio eletrônico inicialmente irritou muitos usuários, mas a empresa continuou a se inclinar para a iniciativa, pois buscava treinar seu público.

Ela também investiu em infraestrutura, tendo seis armazéns nos EUA para dar suporte ao atendimento de pedidos e logística, informou seu chefe de operações nos EUA, Nico Le Bourgeois, em entrevista ao Business Insider. Esse nível de investimento e ousadia é difícil de replicar.

Enquanto seus concorrentes viram as operações de comércio eletrônico recuarem, o TikTok, controlado pelas chinesa ByteDance, avançou. O sucesso disso provavelmente pode ser explicado pelo sucesso de seu "irmão" Douyin, que gera bilhões em vendas anuais. O TikTok agora também arrecada bilhões em vendas, incluindo mais de US$ 100 milhões apenas na Black Friday.

Resumindo, o TikTok é um ponto central para o mercado de compras em redes sociais nos EUA. Mas se o aplicativo for banido no país no mês que vem — um resultado que ele está contestando na Suprema Corte — um concorrente como o Instagram ou o YouTube pode tentar replicar alguns de seus esforços para preencher o vazio.