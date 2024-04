Novo queridinho do Vale do Silício: conheça o Airchat, app que só tem mensagens de áudio

Disponível para iOS e Android, um novo aplicativo tornou-se febre no Vale do Silício. Trata-se do Airchat,

Ao abrir o app, o usuário percorre um feed de mensagens faladas, as quais pode responder e compartilhar. Tanto as mensagens quanto as respostas são em forma de gravações de áudio, as quais o app transcreve. A ideia é impulsionar o uso da voz natural.

Também é possível partilhar fotografias e vídeos pela plataforma.

O Airchat foi concebido pelo empreendedor Naval Ravikant e pelo antigo executivo do Tinder, Brian Norgard. De acordo com o primeiro, a interação bem-sucedida entre humanos requer uma voz natural. "Os meios de comunicação online apenas com texto deram-nos a ilusão de que as pessoas não se podem dar bem, mas, na verdade, toda a gente se pode dar bem", declarou.

Todo o objetivo por trás do aplicativo é estimular a utilização da voz como meio de comunicação. Quando uma pessoa entra no aplicativo, as mensagens de áudio começam a tocar automaticamente, e é possível navegar por elas arrastando a tela para baixo e para cima.

É importante apontar que, como se baseia em transcrições de áudio, às vezes o texto transcrito possui erros. No entanto, na maioria das vezes, é possível entender perfeitamente o que se pretendia dizer.

De acordo com Norgard, conversando com os primeiros usuários da plataforma, ele descobriu se tratar, em sua maioria, de pessoas "muito introvertidas e tímidas".

O app tornou-se febre no Vale do Silício por um motivo: ele é inovador. Ao menos a princípio, o aplicativo traz à tona algo que, de forma geral, as redes sociais não valorizam muito: a espontaneidade da voz falada. Agora, resta ver se a moda será expandida para além dos Estados Unidos ou se estamos de frente a um fenômeno de curta duração.