Meta lança avatares 3D no Brasil com intensão de popularizar o metaverso

Como você seria no metaverso? Já é possível descobrir isso com uma novidade apresentada pela Meta, a controladora do Facebook.

Nesta segunda-feira, 23, a empresa lançou no Brasil os avatares 3D, uma nova forma de usuários criarem representações virtuais de si mesmos na rede social.

O recurso, que havia sido lançado em janeiro na América do Norte, também chega hoje na Argentina, na Colômbia e em Porto Rico.

Nas próximas semanas, também será possível criar o avatar 3D no Instagram e compartilhá-lo no Facebook e no Messenger.

O boneco terá personalização de estilos de cabelo, tons de pele e roupas do personagem, além de características como equipamentos de mobilidade.

A Meta também anunciou que nos próximos meses o Horizon Worlds, sua plataforma para criação de espaços no metaverso – e ainda disponível apenas nos Estados Unidos –, poderá ser acessada via computador, tablet ou celular.

A ideia é permitir o acesso mesmo para quem não tem um dispositivo de realidade virtual.

VEJA TAMBÉM:

Conheça o plano do TikTok para construir um metaverso partindo da China

Como o metaverso está transformando a moda

Empresas e profissionais correm para serem os pioneiros do metaverso

Como criar um avatar da Meta

No aplicativo do Facebook: entre no Menu Principal, procure por “Avatares” em “Todos os Atalhos”. Personalize o seu Avatar e altere o tom da pele, a cor dos olhos, adicione acessórios, etc. Depois de criá-lo, é possível compartilhá-lo como uma foto de perfil, em um post, no Stories, etc.

No Messenger: ao editar seu Avatar no Facebook, ele é atualizado automaticamente no Messenger.

No Instagram: se as contas do Facebook e Instagram estiverem vinculadas, o Avatar será atualizado automaticamente. Para sincronizá-los, vá ao menu principal do Instagram, selecione “Configurações”, escolha “Central de Contas”, clique no seu nome, em “Avatar” e sincronize suas contas. É possível tocar no ícone com um bonequinho de perfil no canto inferior direito da tela do seu celular para acessar seu perfil, tocar em “Editar” na parte superior e depois em “Criar avatar” ou “Editar avatar”.

A partir daí, personalize com penteados, roupas, acessórios e muito mais. Toque em "Concluir” para salvar o Avatar.

E se você configurou a Central de Contas e optou por sincronizar seu Avatar, todas as alterações feitas em seu Avatar no Instagram também aparecerão automaticamente no Facebook e no Messenger e vice-versa.