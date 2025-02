Luyuan inaugura fábrica em Chongqing e prevê robôs humanoides na produção

A Luyuan Group Holdings inaugurou, em 18 de fevereiro, sua quarta base de fabricação nacional inteligente, marcando um novo avanço na automação industrial. A unidade, equipada com cerca de 50 robôs na linha de soldagem, promete elevar a eficiência e a qualidade da produção de motocicletas elétricas.

Robôs humanoides devem integrar a produção

Durante a cerimônia de inauguração, o CEO da Luyuan, Hu Jihong, anunciou que robôs humanoides devem ser incorporados às operações da fábrica nos próximos um a três anos.

“Atualmente, os robôs são utilizados principalmente no processo de fabricação. No futuro, esperamos que etapas como o aperto de parafusos também sejam automatizadas”, afirmou.

A automação na Luyuan teve início em 2008, quando a empresa implantou o primeiro robô de soldagem da indústria de motocicletas elétricas na China. Hoje, a tecnologia avançou significativamente. A linha de produção automatizada permite uma soldagem mais precisa e uniforme, reduzindo a emissão de partículas em suspensão e garantindo maior estabilidade na fabricação dos quadros das motocicletas.

Modernização e crescimento da produção

Além dos avanços em automação, a Luyuan implementou o sistema de execução de fabricação MES em 2018, permitindo a interconexão inteligente dos equipamentos de produção. Segundo Ni Boyuan, vice-presidente da empresa, essa modernização tem aprimorado a eficiência e a precisão dos processos industriais.

A base de produção em Chongqing, quando operando em plena capacidade, poderá fabricar até 2 milhões de motocicletas elétricas por ano, gerando um faturamento estimado de 4 bilhões de yuans (RMB) e criando mais de 2.000 empregos locais. Essa unidade também se tornou a maior oficina de montagem individual da Luyuan no país.

Planos de expansão da Luyuan

Os planos de expansão da fábrica incluem a construção de até 16 linhas de produção, com capacidade para fabricar 4 milhões de unidades, consolidando a Luyuan como uma das principais fabricantes do setor na China. A aposta na automação e na inovação tecnológica reforça a competitividade da empresa no mercado global.