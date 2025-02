China amplia influência global em ciência e tecnologia com novas organizações internacionais

As organizações internacionais de ciência e tecnologia desempenham um papel essencial no intercâmbio global do setor. Nos últimos três anos, 17 novas entidades desse tipo foram estabelecidas na China, conforme anunciado durante a 9ª Reunião do 10º Comitê Nacional da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia, realizada no dia 18.

Novas organizações reforçam cooperação científica

Entre as instituições criadas, destacam-se:

Associação Internacional de Células de Combustível a Hidrogênio

Organização de Cooperação Mundial em Robótica

Organização Internacional de Mesociência

Federação Mundial de Cientistas Jovens

Aliança de Simulação da Ásia

Além da criação dessas entidades, a Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia tem incentivado a participação de cientistas chineses em organizações internacionais do setor, ampliando a rede global de cooperação científica. Atualmente, mais de dois mil especialistas do sistema de associações científicas do país ocupam cargos nessas entidades.

China fortalece intercâmbio científico global

Em 2024, a associação intensificou seu papel como ponte para o intercâmbio científico e tecnológico internacional, promovendo cooperação em áreas como educação científica, reconhecimento mútuo de engenheiros e avanços tecnológicos na agricultura.

Também foram impulsionadas plataformas globais de alto nível, como:

Fórum Mundial de Ciência e Desenvolvimento

Cúpula Mundial de Cientistas Jovens

Conferência Mundial de Promoção da Alfabetização Científica

Conferência Mundial de Veículos Novos de Energia

Ao longo do ano, a China sediou mais de mil conferências acadêmicas internacionais, reunindo mais de 7.000 especialistas de diversos países. Essas iniciativas reforçam o papel da China como um dos principais centros globais de pesquisa e inovação.

Perspectivas para 2025

Para 2025, a Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia pretende: