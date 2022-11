Inteligência artificial da Meta alcança desempenho de nível humano em jogo de estratégia

Desde que o sistema de inteligência artificial Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em seu próprio jogo em 1997, a humanidade observou, infeliz, ano após ano, como as máquinas conseguem ser melhor em jogos cada vez mais complicados.

Agora, um novo e estarrecedor capítulo dessa disputa entre criador e criatura foi apresentado por pesquisadores da Meta, que, de acordo com um novo estudo compartilhado com a EXAME, conseguiram treinaram uma IA para atingir “desempenho de nível humano” no jogo de estratégia de guerra Diplomacy.

A nova IA, nomeada de Cícero em homenagem ao estadista e estudioso clássico que testemunhou a queda da República Romana, foi capaz de se comunicar e criar estratégias com outros jogadores humanos, planejando os melhores métodos para a vitória e, em alguns casos, até se passar por humano.

E, diferente dos jogos xadrez, Go ou Starcraft, que funcionam no sistema de soma zero, onde o vencedor leva tudo, em Diplomacy sete jogadores competem para controlar centros de suprimentos em jogas combinadas e acertadas mutuamente. Crucialmente, os jogadores de Diplomacy podem tentar enganar os outros e também podem pensar que a IA está mentindo.

Em outras palavras, para uma IA “vencer” em Diplomacy ela precisa entender as regras do jogo com eficiência, mas também entender fundamentalmente as interações humanas.

Para se ter uma ideia, a Meta diz que Cícero mais que dobrou a pontuação média de jogadores humanos em 40 partidas e ficou entre os 10% melhores jogadores que jogaram mais de uma rodada. A IA também chegou a ficar em 1º lugar em um torneio de oito jogos envolvendo 21 participantes.

Em uma das interações que demonstram o poder da IA, Cícero conseguiu mudar com sucesso a estratégia de um jogador humano propondo um movimento mutuamente benéfico. Para tal, os pesquisadores dizem que a IA se valeu de um conjunto de dados de mais de 125 mil partidas e 12 milhões de mensagens trocadas entre jogadores humanos.