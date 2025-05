Em meio a crise com Paquistão, Índia bloqueia mais de 8 mil contas no X

O governo da Índia ordenou o bloqueio de mais de 8 mil contas na plataforma X, incluindo perfis de veículos de mídia internacionais e influenciadores de destaque. A decisão, tomada na quinta-feira, 8, foi imposta sob ameaça de sanções legais e prisão de funcionários locais da plataforma, e ocorre em meio ao aumento das tensões com o Paquistão.

A medida foi adotada em um contexto de escalada no conflito entre Índia e Paquistão, que nas últimas semanas trocou ataques com drones e disparos de artilharia, resultando na morte de ao menos 48 civis.

A disputa reavivou antigas tensões pela região da Caxemira, o que tem alimentado uma crescente onda de desinformação nas redes sociais, particularmente no X. A plataforma, que pertence ao bilionário Elon Musk, informou que está cumprindo a ordem sem divulgar quais contas foram afetadas.

Além da X, a Meta — proprietária do Facebook e Instagram — também atendeu a solicitações do governo indiano e removeu páginas direcionadas à comunidade muçulmana. No entanto, ambas as empresas alegam que o governo de Nova Deli não justificou de forma clara a maioria das suspensões nem apresentou evidências sobre quais conteúdos infringiram a legislação.

Plataforma discorda e acusa censura prévia

Em resposta, a X criticou publicamente a ação, apontando que a medida infringe a liberdade de expressão e configura censura prévia a conteúdos futuros. A empresa afirmou que, para manter sua operação no país, precisou atender à solicitação do governo indiano, mas ressaltou sua discordância em relação à decisão.