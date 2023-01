Futuro da tecnologia: conheça as 5 principais tendências do setor em 2023

Com a global fazendo os preços dos combustíveis dispararem, fontes de energia gratuitas, locais e verdes tornaram-se um investimento sólido.

No mundo pós-carbono, ainda que os carros elétricos movido a energia solar ganhem espaço, os consumidores ainda enfrentam dificuldades para pagar a conta de energia – muitos deles forçados a escolher entre comer ou se aquecer.

Logo há uma oportunidade maior para as empresas ajudarem as pessoas a implementarem a energia solar em suas casas da maneira mais fácil possível, não só através de painéis solares no telhado, mas também com acessórios cotidianos como luminárias, chaleiras, cobertores térmicos, brinquedos e até ventiladores.