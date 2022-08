Fábio Faria vai à Apple pedir atualização do iPhone exclusiva para o Brasil

Com a intercessão, a comitiva de Faria estipula que o iPhone estará apto para a conexão até o fim de setembro, quando todas as capitais do país já deverão estar cobertas com a versão mais avançada da nova tecnologia.

Contudo, ainda que atendido, o resultado do pedido deve ser pífio já que o iPhone representa menos de 10% dos 242 milhões de celulares do país. No caso do Android, que tem uma fatia acima de 90% do mercado brasileiro, o Google deixa a ativação do 5G (SA) a critério de cada fabricante dos aparelhos.