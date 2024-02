Como saber se fui bloqueado no Instagram

Uma vez que o Instagram não envia notificações quando alguém te bloqueia, pode ser que alguém te bloqueie e você não perceba.

Felizmente, existem algumas maneiras para checar se você realmente foi bloqueado por outra pessoa, ou se ela apenas desativou ou deletou a própria conta.

1. Utilize a sua conta para pesquisar pela pessoa

Esse método envolve buscar diretamente pelo nome de usuário da pessoa em questão no Instagram. Se você não conseguir encontrar o perfil ou as publicações desse usuário, isso pode ser um sinal de que você foi bloqueado.

É importante lembrar que alguns usuários podem simplesmente ter mudado seus nomes de usuário, então considere isso antes de concluir que foi bloqueado.

2. Acesse o modo anônimo para ver a conta

Acessar o Instagram através de uma guia anônima do seu navegador permite verificar a existência do perfil sem usar sua conta. Mesmo que o perfil dela seja privado, será possível ver pelo menos a página com a conta, e caso seja público, algumas das publicações estarão disponíveis mesmo sem fazer o login.

Se você conseguir ver o perfil da pessoa no modo anônimo, mas não quando está logado na sua conta, é provável que você tenha sido bloqueado.

3. Tente enviar uma DM

Outra maneira de verificar um possível bloqueio é tentar enviar uma mensagem direta (DM) para a pessoa. Se a mensagem não for entregue ou você receber um aviso de erro, isso pode indicar que você foi bloqueado.

Isso pode ser útil porque o Instagram geralmente restringe a capacidade de enviar mensagens para usuários que bloquearam você.

4. Use outra conta para pesquisar o perfil

Usar uma segunda conta do Instagram para procurar o perfil suspeito pode ser uma forma eficaz de confirmar um bloqueio.

Se o perfil estiver visível de outra conta, mas não da sua, é um indicativo de que você foi bloqueado pela pessoa.

5. Clique novamente em seguir

Caso o perfil da pessoa esteja aparecendo normalmente, pode ser que ela tenha apenas removido você como um de seus seguidores. Assim, basta clicar em seguir novamente, que as publicações e stories do perfil voltarão a aparecer para você.

Qual a diferença entre bloquear e restringir

Ao bloquear alguém, você impede completamente que essa pessoa veja seu perfil, suas publicações e suas histórias. Ela também não poderá enviar mensagens para você ou encontrar seu perfil através de uma busca no Instagram.

Por outro lado, quando você restringe alguém, você não receberá notificações de comentários dessa pessoa, e os comentários dela em suas publicações só ficam visíveis para ela, automaticamente. Você pode escolher ver o comentário e aprová-lo para que todos o vejam.

As mensagens (DMs) dessa pessoa serão movidas para solicitações de mensagem, e ela não saberá quando você está ativo no Instagram ou quando leu suas mensagens.

Assim, restringir permite mais controle sobre o que você vê e como interage com alguém, sem o bloqueio completo.

Leia também