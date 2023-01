Com aparência repaginada, Netflix leva ao iOS um app mais polido e com novas animações na navegação

A Netflix apresentou na noite de segunda-feira, 16, a nova aparência do aplicativo de streaming para o iOS, o sistema operacional dos iPhones e iPads.

No visual repaginado, o serviço de streaming traz mais destaque para as fichas dos filmes e séries, e coloca animações e interações especiais usando os sensores de movimento do iPhone.

Assim, ara quem abrir o aplicativo, à primeira vista, é possível notar um reposicionamento da logo da plataforma ao topo, que se mexe com o recurso de giroscópio dos aparelhos.

Ao clicar em uma produção, o cartão de apresentação salta à frente, com um filtro turvo e gradiente que ganha cor conforme forem as cores da capa do filme ou série. No incremento de usabilidade, um X permite retornar para a página principal.

Os filtros de categorias também ficaram melhores e, ao selecionar um título, uma animação toma conta da tela para exibir os detalhes do conteúdo escolhido.

Ao arrastar para cima enquanto vê os detalhes de uma série, a seleção de episódios (e suas respectivas sinopses) toma espaço.

Segundo o o site 9to5Mac, a Netflix também prepara alterações visuais para o app da Apple TV que devem levar atualizações semelhantes as que foram vista no iPhone.