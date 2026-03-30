Celular no Google põe fim nas câmeras saltadas na traseira do aparelho

O Google optou por retirar a protuberância deixada para câmeras em smartphones com o celular Pixel 10a. A estratégia de design para as câmeras de aparelhos celulares é pensada para melhorar a qualidade de imagens gravadas neles, mas é um ponto negativo na hora de apoiar os dispositivos em superfícies planas. Com a remoção, o aparelho é um dos poucos modernos que consegue ficar completamente plano em cima de qualquer lugar de apoio que seja reto, abandonando uma das características principais que apontam para câmeras avançadas.

"Ele se mistura perfeitamente com a parte de trás do celular, então ela desliza facilmente para dentro e fora do bolso, e fica perfeitamente plana onde você a coloca", informou a empresa em nota oficial.

Assim, o aparelho mantém a câmera de 48 megapixels e uma grande angular de 13 megapixels já utilizada no Pixel 9a. Novidades como foco automático ou melhorias em ambientes de baixa luminosidade não foram acrescentados à versão. Ao mesmo tempo, um recurso de auxiliar de câmera por inteligência artificial foi adicionado para ajudar o usuário a encontrar as melhores configurações para fotografia ou vídeos, buscando reduzir a diferença com o zoom de 100x disponível no Pixel 10 tradicional.

Pixel 10a é menos resistente, mas aberto a melhorias

No entanto, nem todas as configurações modernas estão impossibilitadas de chegar ao Pixel 10a. O aparelho tem acesso ao Pixel Drop, que constantemente busca novidades tecnológicas para modelos mais antigos ou menos capacitados do Google; a versão mais barata do Pixel 10 terá suporte de atualizações por até 7 anos, o que aumenta sua durabilidade e atratividade para usuários que não o adquirirem no lançamento.

Com uma tela de 6,3 polegadas e resolução que chega a 3 mil nits, o aparelho tem similaridades com a versão padrão do Pixel 10, mas é menos resistente. Ele utiliza a proteção Gorilla Glass 7i na frente e atrás, sendo menos durável do que o Pixel 10 comum, que foi construído com Gorilla Glass Victus 2. Além disso, ele acompanha a estratégia de todos os celulares mais baratos do Google ao utilizar o chip Google Tensor G4, uma versão anterior aos processadores destinados para os celulares de destaque atuais. Em contrapartida, a bateria da versão mais barata é superior com 5.100 mAh em comparação direta com a bateria de 4.970 mAh do celular de destaque da linha.

O processador sem melhorias desde a geração do Pixel 9a indica que os detentores do aparelho ainda não podem utilizar a versão atual da inteligência artificial Gemini Nano AI; outras funcionalidades também não inclusas são a ferramenta Magic Cue, o app de captura de tela Pixel e traduções de ligações para texto. Com preço sugerido definido em €559 (R$ 3.359,38 em conversão direta com base na cotação atual), o aparelho já está à venda por meio da loja oficial do Google e parceiros de revenda.