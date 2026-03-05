Celular dobrável da Motorola deve estrear Gorilla Glass Ceramic 3, proteção reforçada para quedas

Tecnologia

Futuro aparelho móvel da Motorola será o primeiro a receber Gorilla Glass Ceramic 3, proteção da Corning que promete suportar até 20 quedas seguidas

Motorola Razr Fold: primeiro celular dobrável da marca estreará proteção Gorilla Glass Ceramic 3

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h12.

A Motorola será a primeira empresa a ter a proteção Gorilla Glass Ceramic 3, anunciada pela Corning, em um dispositivo móvel. A capa de vidro chegará com o celular dobrável Motorola Razr Fold, ainda sem data definida de lançamento. Em nota da empresa, foi informado que o produto é "o mais forte" já feito para a linha de proteções de smartphones.

O item foi inicialmente exibido durante o Mobile World Congress 2026, em Barcelona, Espanha. Para testar a durabilidade, a Corning utilizou um celular com Gorilla Class Ceramic 3 e o derrubou de alguns metros de altura em um asfalto com a tela virada para baixo. Uma reportagem do 9to5Google disse que o aparelho foi recuperado sem qualquer arranhão ou danos aparentes.

Proteção para 20 quedas

Conforme a Corning, a nova proteção "sobreviveu" a 20 quedas consecutivas de uma altura de um metro em uma superfície similar a um asfalto durante testes de laboratório. Desenvolvida a partir de estudos com vidro e cerâmica, a proteção também reduz os reflexos da tela em até 75% para os usuários.

"Nos testes de laboratório da Corning, o Gorilla Glass Ceramic 3 demonstrou um excelente desempenho em quedas, sobrevivendo a quedas de mais de dois metros em superfícies que reproduzem o concreto — uma das superfícies de impacto mais desafiadoras para dispositivos de consumo. Esses resultados destacam a capacidade do material de ajudar os dispositivos a resistir melhor aos acidentes do dia a dia", diz a nota da companhia.

Leo Liu, vice-presidente de desenvolvimento de produto da Motorola, comentou que a Gorilla Class Ceramic 3 intensificará a longevidade do novo celular da marca, um dos principais objetivos da linha.

