5 geladeiras Frost Free para ficar de olho na Black Friday 2025

Trocar de geladeira costuma ser um dos investimentos mais significativos da casa — e também um dos que mais impactam no conforto e na rotina da família. Com promoções espalhadas ao longo de novembro, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade para fazer essa troca com desconto, especialmente em modelos Frost Free, que eliminam o trabalho de descongelamento manual.

Outro ponto importante é priorizar geladeiras com tecnologia Inverter, que ajusta automaticamente a velocidade do compressor e oferece economia de energia, além de maior durabilidade e silêncio no funcionamento.

Também vale prestar atenção ao design: modelos inverse, com o refrigerador em cima e o freezer embaixo, trazem mais ergonomia para o dia a dia, enquanto geladeiras do tipo French Door (duas portas na parte superior) entregam mais espaço e acesso amplo.

A seguir, listamos cinco boas opções para monitorar durante o mês da Black Friday, organizadas do modelo mais barato ao mais caro. Os preços foram apurados em 10 de novembro.

Consul Duplex CRM56HB (450 Litros) – a partir de R$ 4.099

Com design tradicional do tipo duplex — freezer em cima, refrigerador embaixo — esse modelo entrega boa capacidade interna e foco em praticidade. As prateleiras Flex podem ser ajustadas em diferentes alturas, facilitando a organização dos alimentos. Também conta com filtro antiodor e é indicado para famílias que buscam custo-benefício sem abrir mão de espaço.

Panasonic Econavi NR-BB53GV3 (425 Litros) – a partir de R$ 4.601

Um dos modelos mais econômicos da categoria, com selo Procel A+++. Sua tecnologia Econavi detecta luminosidade e padrões de uso para ajustar o consumo. Outro diferencial está na tecnologia Vitamin Power, que usa LEDs para preservar vitaminas C e D em frutas e verduras. O design inverse com acabamento em vidro espelhado (Black Glass) também é destaque no visual.

Brastemp Inverse BRE57AK (443 Litros) – a partir de R$ 5.822

Com design do tipo inverse, o refrigerador — parte mais usada — fica em cima, aumentando o conforto no dia a dia. O modelo possui Cooling Control para temperatura uniforme, Turbo Ice para gelo rápido e painel eletrônico externo. É uma boa escolha para casas com até cinco pessoas que buscam tecnologia e praticidade.

Brastemp French Door BRO85AK (554 Litros) – a partir de R$ 6.048

Design premium do tipo French Door, com duas portas lado a lado no refrigerador e gavetão no freezer. Possui tecnologia Inverter e selo A+++ de eficiência energética. Entre os diferenciais estão o Carbon AirFilter, que neutraliza odores, e o Turbo Freezer, ideal para gelar bebidas rapidamente. Um modelo moderno, com amplo espaço interno e foco em organização.

Electrolux Multidoor Efficient IM8S (590 Litros) – a partir de R$ 6.554

Geladeira robusta e com design Multidoor Inverse — semelhante ao French Door — ideal para famílias grandes. Conta com AutoSense, tecnologia de inteligência artificial que identifica padrões de uso e ajusta a temperatura automaticamente. A presença de tecnologia Inverter garante economia de energia, e o acabamento em Inox escovado reforça o visual sofisticado. Não é indicada para cozinhas pequenas.

Dicas para comprar com desconto real

Acompanhe os preços desde já: monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa. Todos os preços aqui apresentados foram apurados em 10 de novembro;

monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa. Todos os preços aqui apresentados foram apurados em 10 de novembro; Prefira pagamento via Pix e uso de cupons: as melhores oportunidades costumam estar atreladas a essas condições.

Além dos marketplaces, vale acompanhar promoções nos sites oficiais das fabricantes, ofertas de operadoras e ações promocionais de bancos.