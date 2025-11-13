5 geladeiras Frost Free para ficar de olho na Black Friday 2025

Geladeiras do tipo French Door (duas portas na parte superior) entregam mais espaço e acesso amplo (Grace Cary/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h00.
Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 12h07.
Trocar de geladeira costuma ser um dos investimentos mais significativos da casa — e também um dos que mais impactam no conforto e na rotina da família. Com promoções espalhadas ao longo de novembro, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade para fazer essa troca com desconto, especialmente em modelos Frost Free, que eliminam o trabalho de descongelamento manual.
Outro ponto importante é priorizar geladeiras com tecnologia Inverter, que ajusta automaticamente a velocidade do compressor e oferece economia de energia, além de maior durabilidade e silêncio no funcionamento.
Também vale prestar atenção ao design: modelos inverse, com o refrigerador em cima e o freezer embaixo, trazem mais ergonomia para o dia a dia, enquanto geladeiras do tipo French Door (duas portas na parte superior) entregam mais espaço e acesso amplo.
A seguir, listamos cinco boas opções para monitorar durante o mês da Black Friday, organizadas do modelo mais barato ao mais caro. Os preços foram apurados em 10 de novembro.
Consul Duplex CRM56HB (450 Litros) – a partir de R$ 4.099
Com design tradicional do tipo duplex — freezer em cima, refrigerador embaixo — esse modelo entrega boa capacidade interna e foco em praticidade. As prateleiras Flex podem ser ajustadas em diferentes alturas, facilitando a organização dos alimentos. Também conta com filtro antiodor e é indicado para famílias que buscam custo-benefício sem abrir mão de espaço.
Panasonic Econavi NR-BB53GV3 (425 Litros) – a partir de R$ 4.601
Um dos modelos mais econômicos da categoria, com selo Procel A+++. Sua tecnologia Econavi detecta luminosidade e padrões de uso para ajustar o consumo. Outro diferencial está na tecnologia Vitamin Power, que usa LEDs para preservar vitaminas C e D em frutas e verduras. O design inverse com acabamento em vidro espelhado (Black Glass) também é destaque no visual.
Brastemp Inverse BRE57AK (443 Litros) – a partir de R$ 5.822
Com design do tipo inverse, o refrigerador — parte mais usada — fica em cima, aumentando o conforto no dia a dia. O modelo possui Cooling Control para temperatura uniforme, Turbo Ice para gelo rápido e painel eletrônico externo. É uma boa escolha para casas com até cinco pessoas que buscam tecnologia e praticidade.
Brastemp French Door BRO85AK (554 Litros) – a partir de R$ 6.048
Design premium do tipo French Door, com duas portas lado a lado no refrigerador e gavetão no freezer. Possui tecnologia Inverter e selo A+++ de eficiência energética. Entre os diferenciais estão o Carbon AirFilter, que neutraliza odores, e o Turbo Freezer, ideal para gelar bebidas rapidamente. Um modelo moderno, com amplo espaço interno e foco em organização.
Electrolux Multidoor Efficient IM8S (590 Litros) – a partir de R$ 6.554
Geladeira robusta e com design Multidoor Inverse — semelhante ao French Door — ideal para famílias grandes. Conta com AutoSense, tecnologia de inteligência artificial que identifica padrões de uso e ajusta a temperatura automaticamente. A presença de tecnologia Inverter garante economia de energia, e o acabamento em Inox escovado reforça o visual sofisticado. Não é indicada para cozinhas pequenas.
Além dos marketplaces, vale acompanhar promoções nos sites oficiais das fabricantes, ofertas de operadoras e ações promocionais de bancos.